Plus de grandes universités américaines annoncent le début à distance du semestre de printemps, citant une augmentation des cas de COVID-19

Plusieurs autres grandes universités américaines ont annoncé un démarrage à distance du semestre de printemps 2022, citant l’augmentation récente des cas de variantes omicron de coronavirus à travers le pays.

L’Université d’État du Michigan et l’Université de Miami ont annoncé que les étudiants commenceront le semestre de printemps avec un apprentissage à distance pour la plupart de leurs cours. L’Université Duke a également annoncé qu’elle prolongeait la durée d’apprentissage à distance des étudiants.

Dans une annonce vendredi, le président de l’Université d’État du Michigan, Samuel Stanley, a annoncé que le semestre de printemps commencerait par l’apprentissage à distance le 10 janvier pendant « au moins » trois semaines, citant la « vague intense » de cas de coronavirus.

« Compte tenu de cette augmentation intense du nombre de cas, nous pensons maintenant que la meilleure décision pour notre campus est de commencer les cours principalement à distance le 10 janvier et pendant au moins les trois premières semaines du semestre », a déclaré Stanley.

PLUSIEURS GRANDES UNIVERSITÉS ANNONCENT LE DÉBUT À DISTANCE AU SEMESTRE DE PRINTEMPS EN RAISON DE LA VARIANTE OMICRON

Panneau d’entrée de l’Université d’État du Michigan. (Photo de : Education Images/Universal Images Group via .)

Stanley a déclaré que même s’il préférait commencer le semestre par un apprentissage en personne, l’école passera à l’apprentissage à distance afin de ralentir la propagation du coronavirus.

« Je me rends compte que les étudiants préfèrent être en personne, et moi aussi. Mais il est important que nous le fassions en toute sécurité. Commencer le semestre à distance et dédensifier le campus dans les semaines à venir peuvent être une solution pour ralentir la propagation. du virus », a déclaré Stanley.

Certaines classes, telles que celles des programmes scolaires professionnels et certains laboratoires, se poursuivront en personne, a noté Stanley, ajoutant que les résidences, les réfectoires et les services de bibliothèque resteraient ouverts pendant la période pendant laquelle les étudiants sont en classe à distance.

FERMETURE DES UNIVERSITÉS SUR LA VARIANTE OMICRON COMPORTANT UNE ERREUR, SUGGESTION D’UN EXPERT MÉDICAL

Le président de l’Université de Miami, Julio Frenk, a annoncé mercredi que les cours seraient à distance pendant les deux premières semaines du semestre.

La Miami Herbert Business School à Miami, Floride, États-Unis, le jeudi 9 septembre 2021. Photographe : Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via . (Photographe : Eva Marie Uzcategui/Bloomberg via .)

« Tout d’abord, les cours commenceront à l’heure le mardi 18 janvier 2022. Cependant, nous passerons à l’enseignement à distance pendant les deux premières semaines du semestre de printemps, l’enseignement en personne reprenant le 31 janvier », a déclaré Frenk.

Les étudiants pourront toujours emménager dans les résidences du campus pendant la période d’enseignement à distance, a déclaré Frenk.

Frenk a ajouté que les étudiants retournant sur le campus devront fournir la preuve d’un test de coronavirus négatif dans les 48 à 72 heures suivant leur arrivée sur le campus. Pour les étudiants résidant sur le campus, un test supplémentaire sera exigé à l’arrivée.

L’administration de l’Université Duke a annoncé vendredi qu’elle prolongerait la période pendant laquelle les étudiants assisteraient aux cours à distance. Auparavant, les étudiants devaient reprendre les cours en personne le 10 janvier, mais cela a été prolongé jusqu’au 18 janvier.

DURHAM, NC – 27 JANVIER : une vue générale de la chapelle de l’Université Duke sur le campus de l’Université Duke. ((Photo de Lance King/.))

De nombreux collèges et universités à travers le pays ont déjà annoncé un passage à l’apprentissage à distance pour commencer le semestre de printemps.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’Université George Washington, l’Université Columbia, l’Université Duke, l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign, l’Université Temple, l’Université de Californie à Los Angeles, l’Université de Californie à San Diego et l’Université de Washington ont toutes annoncé qu’elles commenceraient leur semestre de printemps. à distance, ce qui s’ajoute au nombre croissant de collèges et d’universités prenant des mesures similaires.