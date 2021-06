Plus de grands noms confirmés alors que BRAVE CF 52 Undercard commence à prendre forme

in

MILAN, Italie._ La première incursion de la BRAVE Combat Federation sur le territoire italien deviendra un événement majeur pour l’organisation de MMA à la croissance la plus rapide au monde.

Le BRAVE CF 52, organisé en association avec The Golden Cage, devrait à nouveau conquérir la scène européenne du MMA avec plusieurs athlètes de haut niveau du monde entier.

Les derniers noms à confirmer pour l’action incluent certains des meilleurs combattants d’Europe et du Moyen-Orient.

Deux des meilleurs combattants arabes du monde sont sur le point de revenir, alors que les poids mi-lourds algériens Mohamed Said Maalem et les super-légers libanais Ahmad Labban ont signé pour revenir au BRAVE CF 52.

Ils seront rejoints par Finn Olli Santalahti, le combattant numéro un livre pour livre en Europe nordique, et la machine suisse KO Kevin Ruart, deux des combattants les plus dangereux d’Europe.

Enfin, BRAVE CF 52 verra également le retour à l’action de peut-être l’étoile montante de 2021 à la BRAVE CF Arena.

Nursulton Ruziboev a fait des vagues au BRAVE CF 47 lorsqu’il a produit un KO pour tous les âges, faisant tomber Ibrahim Mane au tapis dans leur affrontement des super poids welters, et cherchera maintenant sa deuxième victoire sous la bannière BRAVE CF à Milan.

Le BRAVE CF 52 fera de l’Italie les huit pays européens visités par la BRAVE Combat Federation, après l’Irlande du Nord, l’Angleterre, la Roumanie, la Slovénie, la Suède, la Russie et la Biélorussie, consolidant ainsi la position de l’organisation comme la plus active en Europe et avec beaucoup de dévouement à la promotion de la scène européenne des arts martiaux mixtes.