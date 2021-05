Plus de grands noms rejoignent l’adaptation Dark Fantasy de Netflix “ The Sandman ” ⋆ .

Le casting continue de croître pour l’adaptation par Netflix de The Sandman de Neil Gaiman alors que la série ajoute une douzaine d’acteurs à son ensemble déjà impressionnant.

Patton Oswalt et Jenna Coleman du Serpent rejoignent le drame sombre et fantastique, et l’acteur de Killing Eve Kirby Howell-Baptiste jouera Death, la sœur la plus sage, la plus gentille et la plus sensible de Dream (joué par Tom Sturridge, annoncé précédemment). Mason Alexander Park, Donna Preston, Niamh Walsh, Joely Richardson, David Thewlis, Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal et Sandra James Young sont également ajoutés à la distribution étoilée.

Gaiman, dont la bande dessinée bien-aimée est basée sur la série, a déclaré que le casting de Death, en particulier, était une tâche difficile. «Des centaines de femmes talentueuses de partout dans le monde ont auditionné, et elles étaient brillantes, et aucune d’entre elles n’avait raison», a-t-il déclaré. «Quelqu’un qui pourrait dire la vérité à Dream, d’une part, mais aussi être la personne que vous voudriez rencontrer quand votre vie est finie, d’autre part. Et puis nous avons vu l’audition de Kirby Howell-Baptiste et nous savions que nous avions notre mort.

Les nouveaux ajouts à la distribution rejoignent Sturridge, alun de Game of Thrones Gwendoline Christie et Charles Dance, Vivienne Acheampong (The Witches), Boyd Holbrook (The Fugitive), Asim Chaudhry (People Just Do Nothing) et Sanjeev Bhaskar (Unforgotten) ).

L’adaptation de Netflix de The Sandman sera «un riche mélange de mythe moderne et de fantaisie sombre dans lequel la fiction contemporaine, le drame historique et la légende sont parfaitement imbriqués». L’histoire suit les personnes et les lieux affectés par le roi des rêves, Morpheus, alors qu’il tente de corriger les erreurs cosmiques (et humaines) qu’il a commises au cours de sa vaste existence.

Park et Preston jouent respectivement Desire et Despair, frère et sœur de Dream. Coleman joue le rôle de l’aventurière occultiste Johanna Constantine dans une performance que Gaiman décrit comme «dure, brillante, délicate, [and] hanté.” Le personnage Ethel Cripp, l’amour de Roderick Burgess de Dance, est joué dans le passé par Walsh et dans le présent par Richardson. L’ancien Fargo Thewlis, quant à lui, joue le fils fou d’Ethel, John Dee.

La partie Doll’s House de la série, qui est le deuxième grand scénario de Sandman, raconte l’histoire de Ra’s Rose Walker, une jeune femme à la recherche désespérée de son frère disparu. Fry incarne Gilbert, le protecteur débonnaire de Rose, tandis que Jammal incarne Lyta Hall, l’ami et compagnon de voyage de Rose. Young joue Unity Kinkaid, le mystérieux bienfaiteur de Rose. Et Oswalt complète les nouveaux membres de la distribution en tant que voix de Matthew the Raven, l’émissaire de confiance de Dream.

En parlant du casting d’Oswalt, Gaiman a déclaré: «Pourrions-nous trouver un acteur qui pourrait vous faire vous soucier d’une personne décédée qui était maintenant un oiseau dans The Dreaming … Et pourrions-nous trouver un interprète de voix qui était aussi le genre de fan de Sandman qui avait l’habitude de faire la queue pour faire signer ses bandes dessinées Sandman? La réponse était que nous pourrions le faire si nous demandions à Patton Oswalt. Et Patton a été la première personne à laquelle nous avons demandé, et la première personne que nous avons choisie, la veille de la présentation de The Sandman à Netflix.

Le Sandman est actuellement en production; Gaiman écrit la série aux côtés de David S. Goyer (The Dark Knight) et Allan Heinberg (Wonder Woman), ce dernier fait également office de showrunner.