Plus de jets Rafale à venir! L’UE expose sa politique indo-pacifique; Le chef de l’IAF en France pour signaler le prochain lot d’avions de combat

Le prochain lot d’avions de combat français qui devraient bientôt arriver en Inde sera signalé par le chef de l’armée de l’air indienne, l’Air Chief Marshal (ACM) RKS Bhadauria.

Le chef de l’air est parti lundi pour une visite de cinq jours en France et selon des sources, «Le prochain lot d’avions de combat Rafale pour l’armée de l’air indienne (IAF) sera signalé par lui.»

La prochaine ronde de livraison de ces jets aura environ 4 chasseurs et ils iront à l’escadron No 17 Golden Arrows basé à Ambala. Et, avec l’arrivée de ces Rafale, le premier escadron sera complet.

Coopération militaire indo-française

Selon un communiqué officiel du ministère de la Défense (MoD) lors de sa visite du 19 au 23 avril, le chef de l’air tiendra également des réunions et des discussions avec les hauts responsables militaires français. La visite des installations opérationnelles et des bases aériennes fait également partie de ses projets de voyage. Des sources ont confirmé à Financial Express Online «Lors de ses réunions à Paris, le chef de l’air parlera également des ravitailleurs en vol pour l’IAF. L’IAF a examiné à la fois le ravitailleur KC-46 de la société américaine Boeing, un dérivé de l’avion de passagers Boeing 767 et de l’avion Airbus A330 MRTT (transport de pétroliers multi-rôles). »

Le plan est de louer ces ravitailleurs aériens qui sont un «multiplicateur de force» essentiel pour la plupart des opérations aériennes.

En février dernier, le général Philippe Lavigne, chef d’état-major des Forces aériennes et spatiales françaises (FASF) s’est rendu en Inde en février 2020.

La visite d’ACM Bhadauria devrait encore améliorer les pistes potentielles de renforcement du niveau d’interaction entre les deux forces aériennes.

Coopération des forces aériennes indo-françaises

Selon l’Indian Air Force, il y a eu une interaction opérationnelle significative dans un passé récent.

L’IAF et la FASF ont participé à la série d’exercices aériens bilatéraux «Garuda». Et aussi des exercices de saut, le dernier étant l’Ex Desert Knight 21 qui s’est tenu à la base aérienne de Jodhpur en janvier 2021.

Et comme cela a été rapporté plus tôt, en mars 2021, les deux ont également participé à l’Ex Desert Flag organisé par l’UAE Air Force avec d’autres pays amis.

Mise à jour sur le nombre de chasseurs Rafale dans l’IAF

Jusqu’à présent, environ 14 appareils sont arrivés en Inde et sont basés à Ambala. Et bientôt le deuxième escadron basé à Hasimara au Bengale occidental sera opérationnel.

Le mois prochain, la société française Dassault Aviation livrera environ neuf avions de combat. «La livraison de ces avions de combat par la société française est à l’heure. Malgré la pandémie mondiale de COVID-19 et le verrouillage total, la société a livré l’avion à temps et conformément au calendrier de livraison », a déclaré un haut responsable à Financial Express Online.

L’Inde a signé un contrat pour 36 combattants français pour un montant de 7,87 milliards d’euros.

Inde et France Coopération bilatérale et exercices militaires

La semaine dernière, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, était à Delhi et s’était entretenu avec son homologue le Dr S Jaishankar. Les discussions entre les deux dirigeants ont principalement porté sur l’identification des moyens de renforcer davantage la coopération dans l’Indo-Pacifique, y compris le mécanisme trilatéral Inde-France-Australie, et de relever les défis émergents dans les domaines maritime et spatial.

Union européenne et indo-pacifique

Lundi 19 avril 2021, le Conseil de l’Union européenne a donné son sceau d’approbation à une stratégie de l’UE pour la coopération dans l’Indo-Pacifique. L’intention de l’UE est de renforcer son orientation stratégique, sa présence et ses actions dans cette région d’une importance stratégique primordiale pour les intérêts de l’Union.

Quel est le but?

À une époque de défis et de tensions croissants dans la région, l’objectif est de contribuer à la stabilité, à la sécurité, à la prospérité et au développement durable de la région.

La région indo-pacifique s’étend de la côte est de l’Afrique aux États insulaires du Pacifique.

Et l’objectif à long terme de l’UE, selon une déclaration officielle, est de défendre la démocratie, le respect du droit international, des droits de l’homme et de l’état de droit et.

L’UE a annoncé son intention de continuer à développer des partenariats dans les domaines de la sécurité et de la défense, en se concentrant sur la sécurité maritime, les cyber-activités malveillantes, ainsi que la désinformation, les technologies émergentes, le terrorisme et la criminalité organisée.

Selon le communiqué, le Conseil a chargé lundi la haute représentante et la Commission de publier une communication conjointe sur la coopération dans l’Indo-Pacifique d’ici septembre 2021.

