Plus de jeux Battlefield arrivent sur GeForce Now et RTX arrive sur 10 autres jeux

Nividia a annoncé l’extension de son partenariat avec Electronic Arts qui verra Battlefield 4: Premium Edition et Battlefield 5: Definitive Edition arriver sur son service de streaming GeForce Now.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Il a également été annoncé que la société s’est associée à Samsung pour intégrer GeForce Now dans les téléviseurs intelligents de ce dernier, à partir du deuxième trimestre de cette année. Cela fait suite à la version bêta du mois dernier de l’application GeForce Now pour les téléviseurs intelligents LG 2021 WebOS.

Nvidia propose également le service de streaming sur les appareils mobiles à partir de ce mois-ci. Cela sera rendu possible grâce à un accord avec AT&T où les clients avec un appareil 5G sur un forfait illimité 5G, ou un forfait illimité éligible, peuvent obtenir un abonnement GeForce Now Priority de six mois sans frais.

Parallèlement à l’actualité Geforce Now, Nvidia a également annoncé que 10 titres supplémentaires prendront en charge le lancer de rayons. Ces titres incluent The Day Before, Escape from Tarkov et Rainbow Six Extraction.

Les autres titres qui prendront en charge RTX sont Super People, Hitman 3, Voidtrain, The Anacrusis, Phantasy Star Online 2: New Genesis, Ratten Reich et Midnight Ghost Hunt.

La firme a également annoncé sept nouvelles intégrations de sa plateforme à faible latence Nvidia Reflex. Ces jeux incluent iRacing, Rainbow Six Extraction et God of War qui arrivera sur PC plus tard ce mois-ci le 14.