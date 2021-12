Plus de jeux The World Ends With You dépendent des fans

Après avoir révélé que Square Enix a estimé que Neo : Le monde se termine avec toi vendu de manière décevante, Nintendo Life rapporte maintenant que le producteur souhaite que les fans montrent leur soutien s’ils veulent voir plus de jeux dans la série.

S’adressant à Nintendo Life, le producteur Tomohiko Hirano a déclaré que rien n’avait été décidé sur l’avenir de la série et que le soutien des fans pourrait être le point de basculement :

« Franchement, rien n’a été décidé en termes d’un prochain opus. Cependant, en tant que jeu basé sur une ville réelle, il reste encore de nombreux domaines que nous n’avons toujours pas pu faire vivre dans les jeux, donc une partie d’une manière ou d’une autre veut le réaliser. Si les joueurs nous transmettent leur passion pour le jeu, notre entreprise pourrait décider de nous laisser faire une suite ! «

Le réalisateur de la série Tatsuya Kando a fait écho à ce sentiment, demandant aux fans d’envoyer leurs « pensées et émotions » pour une autre entrée. D’une part, il est facile de sympathiser avec les développeurs, car c’est toujours difficile lorsque votre jeu ne se vend pas assez bien. Mais le jeu original a suscité un culte au fil des ans, et ce n’est que grâce à ce phénomène que nous avons finalement obtenu une suite dans ce qui était une sorte de miracle dans le développement de jeux. De plus, de l’avis de tous, Neo: The World Ends With You est une bête très différente, bien que très bonne, donc bien sûr les fans réagiront différemment au jeu.

On n’a plus entendu parler de The World Ends With You depuis sa sortie initiale en 2007, à part quelques croisements avec Kingdom Hearts et une poignée de ports. C’était une surprise qu’une suite ait finalement été annoncée à la fin de l’année dernière. Et même si les ventes ont pu être décevantes pour l’éditeur, un portage est tout de même sorti sur PC en septembre.

Neo: The World Ends With You est maintenant disponible sur PS4, Nintendo Switch et PC.