PLUS DE LA MOITIÉ DE LA POPULATION AUSTRALIE EST MAINTENANT SOUS VERROUILLAGE ⋆ .

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Plus de la moitié de la population australienne a été de nouveau enfermée à cause des “craintes” élitistes de la propagation de la “variante delta”. Même si le nombre de cas de COVID-19 et de la «variante delta» est extrêmement faible, suffisamment faible pour être statistiquement non pertinent, les dirigeants continuent d’utiliser les blocages comme solution de prédilection pour préparer la population au Nouvel Ordre Mondial.

Ils disent maintenant qu’ils ont besoin des blocages parce que les taux de « vaccination » sont faibles. Parce qu’il n’y a pas assez de gens qui ont retroussé leurs manches pour la thérapie génique expérimentale, ils seront punis pour ne pas se conformer à ceux qui veulent avoir du pouvoir sur les autres.

Les injections d’ARNm COVID-19 ne sont légalement pas des vaccins

Selon un rapport de ., l’Australie-Méridionale, un État de 1,8 million, a imposé un verrouillage de sept jours après avoir détecté cinq infections liées à un voyageur de retour, tout comme l’État voisin de Victoria a prolongé d’une semaine un verrouillage de cinq jours qui n’a pas réussi à arrêter de nouveaux cas. Est-ce que quelqu’un croit vraiment encore que les confinements concernent la santé ? Nous ferions mieux d’avoir un réveil de masse quant à ce qui se passe réellement et à quoi ressemblera notre avenir si l’humanité ne peut pas se rendre compte que cela se prépare pour le Nouvel Ordre Mondial.

“Nous détestons mettre ces restrictions en place, mais nous pensons que nous avons une chance de bien faire les choses”, a déclaré le Premier ministre d’Australie-Méridionale Steven Marshall aux journalistes. Ils mentent. Ils aiment quand ils commandent et les esclaves obéissent. Nous le savons tous maintenant. Ce n’est pas une question de santé, et ça ne l’a jamais été. Il s’agit d’un programme de domination et de contrôle et le peuple australien semble content de rester esclave de ses dirigeants.

Les gens sont toujours « infectés » même s’ils sont enfermés ? Tout cela est incroyablement suspect. Si les blocages fonctionnaient, l’Australie n’aurait-elle pas zéro cas ? Ou peut-être qu’il y a un programme différent en jeu et qu’ils traînent simplement cela et maintiennent la peur en vie aussi longtemps que possible.

La science de la peur : comment les élitistes l’utilisent pour nous contrôler et comment se libérer

Tout cela continue de s’amplifier après un an et demi de mensonges et d’absurdités. Nous sommes bombardés d’une campagne de propagande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conçue pour nous faire paniquer et nous faire prendre une photo qui, selon eux, est un vaccin, mais toutes les preuves montrent le contraire. Et nous sommes les fous de poser des questions parce que presque rien de ce qu’on nous dit n’a de sens ?

Restez au courant de ce qui se passe et obtenez quelques préparations supplémentaires cette semaine. Vous ne savez jamais quand ils essaieront quelque chose d’encore plus sinistre. Espérez le meilleur, mais préparez-vous au pire. On nous a dit quand les classes dirigeantes du monde mettront fin à cette gigantesque arnaque :

Classe de décision : l’arnaque ne prendra pas fin tant que le MONDE ENTIER ne sera pas vacciné

