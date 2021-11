Plus de la moitié de près de 7 millions de travailleurs du secteur non organisés sont désormais sur e-shram

Selon les données du ministère du Travail, 51,41 % du total des travailleurs enregistrés sont des femmes et les 48,59 % restants sont des hommes.

Plus de la moitié — 52,85 % pour être précis — des près de sept millions de travailleurs du secteur non organisés qui se sont jusqu’à présent enregistrés sur le portail e-Shram sont originaires des trois États de l’est du Bengale occidental, d’Odisha et du Bihar.

Comme le montre le tableau de bord e-Shram, maintenu par le ministère du Travail, le Bengale occidental est en tête de liste parmi tous les États avec 1 70 54 364 ou 24,52 % des inscriptions. Parmi les États de l’Est, l’enregistrement d’Odisha s’élevait à 1 11 20 159, soit 15,99 % du total. Plus de 85 travailleurs lakh (12,34 %) du Bihar ont rejoint le portail.

Le Centre avait lancé le 26 août la campagne d’enregistrement de tous les travailleurs du secteur non organisé dans le but de créer une base de données complète d’un tel ensemble de travailleurs et de faciliter la prestation de divers programmes d’aide sociale et de droits qui leur sont destinés. Cependant, sur le total de 6,95 crores de personnes enregistrées sur le portail jusqu’à présent, l’Uttar Pradesh a le deuxième plus haut, après le Bengale occidental, avec 1 24 16 362 ou 17,85% de l’enregistrement global.

En lançant e-shram le 26 août, le Centre avait déclaré que tous les 38 crores de travailleurs non organisés (selon l’enquête économique 2019-2020) seraient enregistrés sur le portail. Cependant, il n’a donné aucun délai. Chaque travailleur enregistré sur le portail recevra une couverture d’assurance accident de Rs 2 lakh – Rs 2 lakh en cas de décès ou d’invalidité permanente et Rs 1 lakh en cas d’invalidité partielle.

Environ 54,31% de tous les travailleurs enregistrés à ce jour sont issus de l’agriculture, suivis par 12,27% de la construction et 8,59% sont des travailleurs domestiques et domestiques. Plus de travailleuses se sont inscrites que leurs homologues masculins.

Les travailleurs de la tranche d’âge 18-40 ans représentent le plus grand 61,59 % du total des personnes inscrites.