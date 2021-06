Plus de la moitié d’entre vous détestent l’expérience Prime Video

Amazon dépense près de 9 milliards de dollars pour son achat de MGM, avec l’intention de renforcer le catalogue Prime Video. Cependant, je pense personnellement que le plus gros problème de Prime Video n’est pas le contenu mais plutôt l’expérience utilisateur. En fait, je l’ai dit dans un article d’opinion ce week-end.

Je voulais également savoir ce que les lecteurs d’Android Authority pensaient de l’expérience Prime Video, en laissant un sondage à la fin de l’article. Alors, êtes-vous d’accord avec l’évaluation ou pensez-vous que Prime Video offre une bonne expérience ? Voici comment vous avez voté.

Que pensez-vous de l'expérience Prime Video ?

Nous avons publié le sondage le 29 mai et un peu plus de 1 000 votes ont été comptés au moment de la rédaction. Chose intéressante, seulement 17,58 % des personnes interrogées déclarent aimer l’expérience Prime Video. Certains commentaires ont fait l’éloge du service de streaming d’Amazon pour la bibliothèque de contenu, la fonction X-Ray et la valeur due à son inclusion dans Amazon Prime.

Cependant, davantage d’électeurs (29,2%) se sont sentis indifférents à Prime Video, estimant peut-être que l’expérience n’est pas mauvaise mais pas bonne non plus.

Néanmoins, un grand total de 53,22% des personnes interrogées ont déclaré qu’ils détestaient réellement l’expérience Prime Video. C’est le triple du nombre de votes par rapport au camp « J’aime ça ». Les commentaires ont souligné les défis de la découverte de contenu, l’interface en général, les publicités, etc.

Bien sûr, ce sondage n’est pas nécessairement représentatif des abonnés Prime Video en général. Mais cela suggère toujours qu’Amazon a un long chemin à parcourir s’il veut que la plupart des gens apprécient réellement l’utilisation du service de streaming.

Ben Baggley : C’est pas mal, c’est sûr. Auparavant, il répertoriait également le contenu 4k séparément. Je me souviens quand The Boys est sorti pour la première fois, la première page l’a mis en évidence pour moi et j’ai passé quelques épisodes à regarder en 1080p avant de réaliser que si je cherchais la série, je pourrais regarder la version 4k. Honnêtement, je ne suis pas fan de toute l’expérience Amazon. Il est souvent extrêmement fastidieux de trouver ce que vous cherchez. Joshua R. Poulson : Non, le plus gros problème est que vous pouvez acheter quelque chose et vous pouvez toujours en perdre l’accès et ils ne le remboursent pas. J’ai acheté la série « Rubicon » il y a longtemps. Il a été supprimé. Et quand il a été ajouté à nouveau, mon ancien achat n’était plus valide. Ils ont également brièvement retiré le documentaire «Hoaxed». On ne peut tout simplement pas leur faire confiance. Wendi martin : J’aime beaucoup Amazon Prime. Je suis d’accord avec certaines des plaintes, mais ils ont une énorme bibliothèque et beaucoup plus d’émissions que je veux regarder que Netflix. netflix fonctionne bien mais à quoi bon ça quand les 3/4 du contenu sont tripes. lilli stern: Je déteste vraiment les 181 secondes annonces !! pda96: Prime Video a des années-lumière de retard sur Netflix en termes de contenu et d’interface utilisateur. Ce dernier est un gâchis absolu. L’utilisateur doit passer beaucoup de temps à chercher un film approprié à regarder. Il n’y a aucun moyen de se débarrasser définitivement des films «Continuer à regarder». Ils réapparaissent même après les avoir supprimés de la liste. Si ennuyant!! Amazon pense probablement que parce que Prime Video est un cadeau pour les membres Prime, il n’est pas nécessaire d’améliorer l’expérience. Dépensez un tout petit peu de vos milliards pour résoudre ce problème, oh M. Cheapskate Bezos !! 🇦🇺Marshall : Ce n’est certainement pas l’expérience la plus raffinée, je trouve Netflix et Stan plus faciles à utiliser, mais pour ce que c’est – une fonctionnalité bonus pour la livraison gratuite d’Amazon – ça va bien. Je trouve que les recommandations de contenu sur toutes les plateformes de streaming sont terribles, ce n’est donc pas une nouvelle. DigitalSoul : Le mini-jeu Amazon Prime pour trouver du contenu est le jeu le plus réussi produit par Amazon Game Studios. C’est affreux, aucune idée de pourquoi ils n’ont jamais pris la peine de le réparer. Paul Balyoz : Ce que j’aime dans le contenu amazon prime, c’est la fonction XRay – pour une scène donnée, vous pouvez voir qui sont les acteurs et parfois la musique jouée. Mais certaines émissions / films n’ont pas assez de données ces jours-ci, ne montrant que quelques acteurs pour tout le film, sans changement, au lieu d’être spécifiques à la scène actuelle.

Merci d’avoir voté dans ce sondage et d’avoir laissé un commentaire. Que pensez-vous de Prime Video en général ? Faites-le nous savoir via la section commentaires.