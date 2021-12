Plus de la moitié des adultes britanniques veulent un Noël plus durable et plus « vert »

Noël est normalement associé à des gaspillages excessifs et excessifs, // Une étude du CIM montre que 53 % des Britanniques veulent un Noël « plus vert » // Les données ont révélé que 45 % des personnes interrogées sont prêtes à dépenser plus d’argent pour des produits festifs durables

De nouvelles recherches ont révélé que les acheteurs britanniques qui célèbrent Noël préfèrent une saison des fêtes plus respectueuse de l’environnement et moins coûteuse.

Généralement considéré comme une période de l’année caractérisée par un gaspillage excessif et excessif, les consommateurs pensent que les marques devraient faire plus en matière de durabilité, en particulier à Noël.

Une étude de l’ICM montre que 53 pour cent des adultes souhaitent un Noël plus « vert », et 45 pour cent des personnes interrogées sont prêtes à dépenser plus d’argent pour des produits festifs durables.

64% des 2 000 personnes interrogées s’attendent à ce que les marques et les équipes marketing soient plus transparentes sur l’impact que les produits et services de Noël pourraient avoir sur l’environnement, et rechercheront des alternatives si ces attentes ne sont pas satisfaites.

Selon le CIM, de nombreux consommateurs prennent déjà l’initiative et n’attendent pas que les marques rattrapent leur retard, recherchant des options festives plus durables pour eux-mêmes, avec 41% réutilisant les décorations de Noël plutôt que d’en acheter de nouvelles, 22% achètent auprès d’entreprises locales et 26 pour cent optant pour un sapin de Noël réutilisable en plastique plutôt que d’acheter un vrai sapin.

D’autres options populaires incluent la location de tenues pour les fêtes au lieu d’acheter de nouveaux vêtements, des emballages cadeaux durables et l’envoi de cartes électroniques plutôt que de cartes de Noël.

Le WWF a également récemment révélé que 71% des adultes sont sur le point de prendre des résolutions vertes du Nouvel An pour être plus respectueux de l’environnement en 2022.

