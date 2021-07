Plus de la moitié des Américains disent que l’économie de Biden est en mauvaise forme ⋆ 10z viral

Plus de la moitié des Américains disent que l’économie du président Joe Biden n’est pas en bonne forme, selon un sondage AP-NORC publié lundi.

Seuls 45% des Américains interrogés ont déclaré que l’économie se portait bien, contre 54% qui disent qu’elle est en mauvais état, selon le sondage AP-NORC. Parmi les républicains interrogés, 25 % ont déclaré que l’économie se portait bien, et 61 % des démocrates étaient d’accord.

Un nouveau sondage AP-NORC révèle que moins de la moitié des Américains – 45% – jugent l’économie en bonne forme, tandis que 54% disent qu’elle est en mauvais état. pic.twitter.com/HIucrd7nR4 – The Associated Press (@AP) 26 juillet 2021

“Tout coûte juste plus cher, et personne ne gagne vraiment plus que si vous obtenez de l’argent du gouvernement, ce que j’en ai obtenu, mais je préférerais que les prix soient plus bas”, a déclaré John Novak, qui a voté pour l’ancien président Donald Trump en 2020, selon l’AP. «C’est un endroit difficile. Nous sortons en quelque sorte de cette pandémie et ensuite, lorsque vous versez trop d’argent, vous ne pouvez tout simplement pas obtenir assez de ce que vous voulez. »

Le sondage AP-NORC a interrogé 1 308 répondants adultes entre le 15 et le 19 juillet avec une marge d’erreur de 3,7 points de pourcentage.

“Alors que la crise de l’inflation de Joe Biden fait rage, il ne peut tout simplement pas arrêter de l’alimenter avec des dépenses gouvernementales plus imprudentes”, a déclaré le sénateur républicain de Floride Rick Scott, selon l’AP. “Les Américains connaissent à nouveau une inflation à la manière des années 1970, et c’est à cause des politiques économiques ratées de Joe Biden.”

L’administration Biden a annoncé vendredi qu’elle donnerait 3 milliards de dollars de fonds de relance contre les coronavirus aux communautés locales à travers le pays. Le programme, intitulé « Investir dans les communautés américaines », aidera les gouvernements locaux et les organisations à l’échelle nationale touchées par la pandémie de coronavirus.

“Le plan de sauvetage américain du président Biden a apporté un soulagement direct au peuple américain et a été la première étape pour dynamiser l’économie américaine à la suite des effets dévastateurs de la pandémie de coronavirus”, a déclaré la secrétaire au Commerce Gina Raimondo dans un communiqué. « Désormais, ses investissements à moyen terme permettront aux communautés de tout le pays non seulement de reconstruire, mais aussi de réimaginer leur économie pour l’avenir. »

Le nombre d’Américains déposant de nouvelles demandes de chômage est passé à 419 000 pour la semaine du 11 juillet alors que l’économie poursuit sa reprise après la pandémie de coronavirus. Les chiffres du Bureau of Labor and Statistics ont indiqué une augmentation par rapport à la semaine se terminant le 10 juillet, lorsque 368 000 nouvelles demandes de chômage ont été signalées.

L’ancien économiste de la Maison Blanche et professeur d’économie à l’Université de Chicago, Casey Mulligan, a critiqué l’administration Biden pour la poursuite des allocations de chômage en cas de pandémie.

“Toute la compassion se concentre uniquement sur les 20 millions de personnes environ qui perçoivent des prestations”, a déclaré Mulligan à la Daily Caller News Foundation.

“Les 140 millions de personnes qui font le travail ne reçoivent rien”, a déclaré Mulligan au DCNF.

