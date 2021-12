Plus de la moitié des États américains augmenteront le salaire minimum en 2022

Plus de la moitié des États américains institueront une augmentation du salaire minimum en 2022, selon un rapport.

Un total de 26 États augmentera le salaire minimum en 2022, avec 22 des États commençant les augmentations de salaire le 1er janvier, selon les experts de la paie de Wolters Kluwer Legal & Regulatory US

« Ces augmentations du salaire minimum indiquent des mesures visant à garantir un salaire décent aux personnes à travers le pays », a déclaré Deirdre Kennedy, analyste principale de la paie chez Wolters Kluwer, dans le rapport. « En plus des augmentations progressives précédemment approuvées, le changement d’administration présidentielle plus tôt cette année et la pandémie de coronavirus en cours ont également contribué à ces changements. »

West Hollywood, en Californie, connaîtra la plus forte augmentation du salaire minimum, les employés de l’hôtel devant gagner au moins 17,64 $ l’heure à partir du 1er janvier, selon le rapport. La Californie et New York ont ​​les salaires minimums les plus élevés du pays, 15 $ l’heure.

Dix autres États, dont le Connecticut et le Massachusetts, prévoient d’augmenter leur salaire minimum à 15 dollars de l’heure d’ici 2023, selon le rapport. Le New Jersey vise une augmentation du salaire minimum d’ici 2024, tandis que le Delaware, l’Illinois, le Maryland et le Rhode Island s’attendent à ce que les salaires augmentent d’ici 2025.

Les entreprises ont déjà commencé à augmenter leurs salaires pour retenir les travailleurs sur un marché du travail tendu, a rapporté CNBC.

Amazon a un salaire minimum de 15 $ l’heure depuis 2018, et il a commencé à offrir aux nouvelles recrues une moyenne de 18 $ l’heure en septembre, a rapporté CNBC. Costco a augmenté son salaire minimum à 17 $ l’heure en octobre. T-Mobile a également annoncé qu’il paierait ses quelque 75 000 employés au moins 20 $ de l’heure, a rapporté CNBC.

« C’est un marché de demandeurs d’emploi, ce qui signifie que la concurrence pour garder et trouver les meilleurs talents est compétitive – et en tant qu’excellent employeur, nous l’aimons ainsi », a écrit le directeur général de T-Mobile, Mike Sievert, dans une lettre aux employés annonçant la dernière augmenter, selon CNBC.

