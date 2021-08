Plus de la moitié des fonds de la fondation minière du district n’ont pas été dépensés : Centre

in

Le mois dernier, le Centre a pris le contrôle total du DMF, enlevant aux États le droit de sanctionner ou d’approuver toute dépense sur les fonds.

Plus de la moitié des fonds collectés dans le cadre des fondations minières de district (DMF) n’avaient pas été dépensés à la fin du mois de juin de cette année, a-t-on appris lundi au Parlement.

Un total de Rs 50 500 crore avait été collecté dans le cadre des DMF jusqu’en juin, dont Rs 26 000 crore n’avaient pas été dépensés, a déclaré le ministre des Mines Pralhad Joshi dans une réponse écrite à Rajya Sabha.

Les fonds collectés prennent la forme de contributions obligatoires des titulaires de baux miniers sous la forme d’un pourcentage défini de redevance. Conformément aux règles, les fonds du DMF doivent être dépensés dans l’intérêt et au profit des personnes et des zones affectées par les opérations liées à l’exploitation minière.

La collecte dans le cadre du DMF a commencé en 2015. Soixante pour cent des fonds doivent être utilisés pour des « secteurs hautement prioritaires » tels que l’approvisionnement en eau potable et l’éducation, tandis que 40 % sont réservés aux « autres secteurs prioritaires » tels que les infrastructures physiques, l’énergie et l’étable. développement.

Selon le ministre, Odisha a dépassé les collections DMF à 13 728 crores de roupies et avait dépensé près de la moitié du montant collecté. Chhattisgarh avait la deuxième collection la plus élevée à Rs 7 152 crore, mais avait dépensé environ Rs 4 900 crore. Le Jharkhand, le Rajasthan et le Madhya Pradesh étaient les trois autres États composant le top cinq des collections DMF.

Selon les Règles d’exploitation minière et d’exploitation minière, 2015, tout titulaire d’un bail minier ou d’un permis de prospection-bail minier doit, en plus de la redevance, verser à la DMF du district dans lequel les opérations minières sont menées, une redevance montant au taux de 10 % de la redevance à l’égard des baux miniers ou des permis de prospection et bail minier accordés à compter du 12 janvier 2015 et de 30 % de la redevance à l’égard des baux miniers accordés avant le 12 janvier 2015.

