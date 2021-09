Plus de la moitié du peloton de F1 a mené une course dans la saison hybride la plus compétitive à ce jour · .

Un week-end mouvementé en Russie a produit plusieurs statistiques inhabituelles et remarquables.

Mais la course restera longtemps dans les mémoires comme l’occasion de la 100e victoire en carrière de Lewis Hamilton. En tant que premier vainqueur de courses du sport, il est la première personne à atteindre un siècle de victoires. Il atteint sa 100e pole position sur le Circuit de Catalunya.

Le taux de victoires de Hamilton a été ralenti par l’ascension de Verstappen cette saison. Néanmoins, il a toujours le cinquième taux de victoires le plus élevé de tous les pilotes, à 35,6%.

Pour mettre cela en perspective, si Kimi Raikkonen avait le taux de victoires de Hamilton, il aurait remporté exactement 100 courses de plus – 121 au lieu de 21 – sur son record de 342 départs en carrière. Mais il serait injuste pour Raikkonen de suggérer que la paire a eu des machines comparables pour toutes leurs carrières.

Hamilton avait gagné six fois en dehors du top trois avant qu’Hamilton ne remporte sa victoire de la quatrième place sur la grille. Ce n’est que la septième fois de sa carrière qu’il gagne en dessous de la troisième place. La dernière occasion de ce genre est venue à Istanbul Park, théâtre du tour suivant, où il a remporté la sixième place l’an dernier.

La 26e pole position de la carrière d’Hamilton est survenue au Grand Prix du Brésil 2012. Jusqu’au week-end dernier, c’était aussi la pole la plus récente pour McLaren.

Lando Norris a mis fin à leur attente de huit ans et 306 jours pour une pole position. Il est le 102e pilote différent à s’élancer depuis la pole position.

Il a mené Carlos Sainz Jnr et George Russell sur la grille. C’était la première fois que trois pilotes n’ayant jamais remporté de course occupaient les premières places de la grille depuis le Grand Prix de Suède 1975 à Anderstorp.

Vittorio Brambilla, Patrick Depailler et Jean-Pierre Jarier étaient les trois premiers à cette occasion. Brambilla a remporté sa seule victoire en Autriche plus tard cette année-là, Depailler a remporté deux victoires avec Tyrrell et Ligier, tandis que Jarier n’a jamais dépassé la troisième place.

Sainz, Norris et Russell ont occupé les trois premières places pour les 12 premiers tours de la course de dimanche, mais un seul d’entre eux est monté sur le podium : Sainz, qui a décroché son cinquième top trois. Après avoir mené le premier tour de sa carrière lors de la dernière course à Monza, Norris a mené 30 autres dimanche – plus de la moitié de la course.

Vettel a été le dernier pilote à gagner 18 places dans une course. C’était la première fois que Sainz menait une course cette année. Il est le 11e pilote différent à le faire, ce qui signifie que plus de la moitié du peloton a mené une course cette année. C’est le maximum d’une saison de F1 depuis l’introduction de la formule actuelle du moteur turbo hybride V6 en 2014. Il y avait 13 leaders différents au cours des deux dernières années des moteurs V8, 2012 et 2013, et seulement six chaque année de 2016 à 2019.

Derrière le victorieux Hamilton, Max Verstappen a donné un coup de pouce à ses espoirs de championnat en terminant deuxième sur la grille. Cette montée de 18 places – la deuxième plus élevée possible avec le peloton de 20 voitures d’aujourd’hui – était la plus élevée depuis que Sebastian Vettel a fait la même chose sur le circuit d’Hockenheim il y a deux ans. Dans une symétrie soignée, le vainqueur ce jour-là était Verstappen.

Seuls trois pilotes sur la grille ont fait mieux. Nous avons vu Hamilton (Hongrie 2014) et Raikkonen (Bahreïn 2006) gagner 19 places, et Vettel a gagné 21 places lorsqu’il est revenu des stands pour terminer troisième du Grand Prix d’Abou Dhabi 2012, lorsque la F1 avait un 24 grille de voiture.

Le plus grand nombre de places jamais gagnées dans une manche de championnat du monde était de 30, par Jim Rathmann, qui a terminé deuxième aux 500 Indianapolis de 1957 après avoir commencé 32e. Le plus grand nombre de places gagnées dans une course aux règles de la Formule 1 a été la montée de 26 places de Roberto Mieres à la sixième place du Grand Prix de Grande-Bretagne 1954 à Silverstone (la deuxième plus haute s’est produite dans la même course – Onofre Marimon a commencé 28e et est arrivé troisième) . Bien sûr, tous ces records sont incassables avec le champ beaucoup plus petit d’aujourd’hui.

Avez-vous repéré d’autres statistiques et faits intéressants du Grand Prix de Russie ? Partagez-les dans les commentaires.

