Plus d’e-mails sont éclaboussés, Jon Gruden quitte son poste d’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders – RedState

Il semble qu’un Code-Red ait été appelé sur Jon Gruden, alors qu’un trésor d’e-mails intolérants vieux de plusieurs années est exposé.

Au cours de la diffusion en direct de Monday Night Football, ils ont coupé la programmation pour annoncer la nouvelle que l’entraîneur-chef des Las Vegas Raiders, Jon Gruden, démissionnerait de son poste. Ce week-end, l’accent a été mis sur un e-mail raciste controversé attribué à Gruden il y a des années, mais après sa tentative de contourner cela en tant que vieille relique de son passé, le New York Times a rapporté une grande quantité d’e-mails récents révélés qui montraient une plus grande et une longue histoire de l’entraîneur-chef.

Cette nouvelle collection de correspondance montrait Gruden utilisant des invectives sur une variété de sujets, impliquant de nombreuses cibles et un langage offensant au fil des ans. Parmi les cibles de ses missives figuraient les manifestations de l’hymne national, les joueurs homosexuels entrant dans les listes d’équipes, les femmes officielles rejoignant la ligue, ainsi que les descriptions de cours du commissaire de la NFL Roger Gooddell et de l’ancien président Barack Obama.

Le drame entourant Gruden a commencé vendredi lorsque le Wall Street Journal a rapporté un commentaire raciste que Gruden avait fait dans un e-mail au sujet du président de la NFL Players Association, DeMaurice Smith. L’e-mail, concernant le potentiel d’un lock-out des joueurs pendant la pré-saison, a été écrit en 2011, et la déclaration désobligeante a été tentée d’être expliquée comme un ancien commentaire qui ne reflétait pas son point de vue aujourd’hui. Il a répondu dans de nombreuses interviews en disant que le commentaire était né de la colère à l’époque et ne reflétait pas son point de vue sur la race.

Ces excuses tombent maintenant à plat avec une mine de commentaires de l’homme qui peuvent être perçus comme racistes, homophobes, sexistes et de nombreuses autres infractions sociales. Cette nouvelle collection d’e-mails découle d’une enquête tangentielle se déroulant avec une franchise entièrement différente. La NFL menait depuis longtemps une enquête sur l’équipe des DC Generics – officiellement appelée The Washington Football Team. Cette enquête, connue pendant un certain temps sous le nom de rapport Wilkinson, portait sur une variété de problèmes cités avec le front office de cette franchise.

Cette enquête, qui a culminé cet été, a conduit à une amende de 10 millions de dollars et à la démission du propriétaire Daniel Snyder des opérations de l’équipe. Au cours de l’enquête, plus de 600 000 e-mails ont été examinés, et dans cette surabondance de documents se trouvaient de nombreuses conversations entre Gruden et Bruce Allen, alors président des Washington Redskins, ainsi que d’autres membres du front office.

Dans de nombreux messages de 2011 à 2018 – lorsqu’il a pris le poste d’entraîneur-chef des Raiders – Gruden dénigrait fréquemment le commissaire de la ligue avec un langage homophobe. Il a également évoqué avec dérision la rédaction de Michael Sam par les Rams de Los Angeles. Sam a été le premier joueur ouvertement gay à être repêché par la ligue, et les remarques caustiques de Gruden ont une réelle résonance aujourd’hui, car les Raiders sont l’équipe où joue Carl Nassib, cette saison devenant le premier joueur ouvertement gay à faire partie de la liste et à participer à des matchs. .

Aussi troublant que soit la série de commentaires grossiers, la réaction d’ESPN est une note curieuse. Le réseau avait réuni à la hâte un panel de Suzy Kolber, Adam Schefter et Booger McFarland pour parler de la publication des e-mails supplémentaires de la programmation d’avant-match. Au cours de la diffusion, le trio a été ramené pour discuter de l’annonce, et il y a eu un échange de mots de condamnation et de la nécessité de faire davantage pour éliminer cet élément du jeu. Mais ces conférences doivent sonner creux.

Pendant la durée de ces messages, qui ont duré près d’une décennie, Gruden avait été un employé d’ESPN. Il était l’un des leurs tout le temps. Il semble exagéré que Gruden puisse être une figure aussi extérieurement intolérante, partageant ces points de vue acerbes avec de nombreux noms éminents de la ligue, et pourtant rien de tout cela n’avait été exposé auparavant au sein du réseau. Compte tenu des nombreux contacts que les initiés de la NFL à ESPN ont, comme Schecter lui-même, il semble que quelqu’un ait dû se prononcer sur ces commentaires.

Cela n’est qu’un autre signe des normes fracturées qui existent dans la ligue. Ne pas défendre quoi que ce soit que Gruden ait dit ou suggéré qu’ils soient autorisés, mais lorsque l’on examine la capacité des joueurs à poursuivre leur carrière tout en pratiquant des agressions, du harcèlement et peut-être des accusations plus graves, vous devez vous demander à quel point la ligne de moralité est incurvée. dans les bureaux de la ligue.