Plus de marques déposées de Klonoa ont fait surface en ligne

Mettre à jour [Thu 23rd Dec, 2021 02:30 GMT]: Dans la continuité de la semaine dernière, des marques ont été déposées au Canada le 17 décembre et en Europe le 20 décembre pour ‘Série Klonoa Phantasy Rêverie‘ (via Gematsu).

Mettre à jour [Sat 18th Dec, 2021 17:00 GMT]: Quelques mois seulement après un ‘Klonoa Encore‘ marque apparue au Japon, une nouvelle marque pour ‘Série Klonoa Phantasy Rêverie‘ a été enregistré au Royaume-Uni cette semaine. Vous pouvez voir la liste complète sur l’Office de la propriété intellectuelle.

LES MECS!! LES MECS!! Nouvelle marque déposée au Royaume-Uni : « Klonoa Phantasy Reverie Series ». C’est peut-être enfin Klonoa Encore ? Peut-être quelque chose de nouveau ? Je ne sais pas mais HYPE ! pic.twitter.com/BjnTnhjabv— 🎄Mushroom 🍄 (Axl Low love hours) (@mushroom32x) 18 décembre 2021

Histoire originale [Tue 21st Sep, 2021 06:55 BST]: En septembre 2019, la rumeur s’est répandue sur la possibilité du retour du personnage classique de Namco, Klonoa, après que Bandai Namco a déposé des marques au Japon.

Avance rapide jusqu’en septembre 2021, et la société japonaise est maintenant partie et a déposé de nouvelles marques pour « Waffuu Encore » et « 1&2 Encore » au même endroit. Le mot « encore » est ce que Bamco a sous-titré des remasters de jeux (par ex. Katamari Damacy ‘Encore’ au lieu de ‘Reroll’ ) au Japon, ces derniers temps.

Et le mot « Waffuu » – comme l’a noté Gematsu, est le slogan du protagoniste aux oreilles tombantes de la série. Lorsque la nouvelle du retour possible de Klonoa a fait surface en 2019, c’était au même moment qu’une marque apparaissait pour M. Foreur : DrillLand (M. Driller ‘Encore’ au Japon).

Klonoa a commencé sa vie en 1997 sur PlayStation et est finalement apparu sur certaines des plates-formes de Nintendo au cours de la génération GBA et Wii. Aimeriez-vous voir ce personnage faire un retour ? Laissez un commentaire ci-dessous.