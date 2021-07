Plus de médailles (individuelles) de tous les temps avant Tokyo

in

Les Jeux olympiques de Tokyo approchent à grands pas, ce qui signifie que des milliers d’athlètes du monde entier se réuniront pour avoir la chance de concourir parmi les meilleurs de leur sport.

Les États-Unis ont dominé le nombre total de médailles, menant le monde avec 2 847 médailles, dont 1 134 médailles d’or parmi les meilleures au monde. Le nageur américain Michael Phelps a également le plus de médailles individuelles avec 28, dont 23 médailles de but, ce qui est également un record.

Avant les Jeux d’été, nous examinons les olympiens les plus décorés de tous les temps, par olympedia.org. Et, comme vous pouvez le supposer, il y a un certain nombre d’Américains sur la liste.

sport: La natation

Or: 23

Argent: 3

Bronze: 2

sport: Gymnastique

Or: 9

Argent: 5

Bronze: 4

sport: Ski de fond

Or: 8

Argent: 4

Bronze: 3

sport: Gymnastique

Or: 7

Argent: 5

Bronze: 3

sport: Biathlon

Or: 8

Argent: 4

Bronze: 1

sport: Gymnastique

Or: 7

Argent: 4

Bronze: 2

sport: Escrime

Or: 6

Argent: 5

Bronze: 2

sport: Gymnastique

Or: 5

Argent: 4

Bronze: 4

sport: Athlétisme

Or: 9

Argent: 3

Bronze: 0

sport: Canoë

Or: 8

Argent: 4

Bronze: 0

sport: Ski de fond

Or: 8

Argent: 4

Bronze: 0

sport: Gymnastique

Or: 8

Argent: 3

Bronze: 1

sport: La natation

Or: 8

Argent: 3

Bronze: 1

sport: La natation

Or: 6

Argent: 3

Bronze: 3

sport: La natation

Or: 4

Argent: 4

Bronze: 4

sport: Gymnastique

Or: 4

Argent: 2

Bronze: 6

sport: La natation

Or: 3

Argent: 4

Bronze: 5

sport: La natation

Or: 9

Argent: 1

Bronze: 1

sport: La natation

Or: 8

Argent: 2

Bronze: 1

sport: Gymnastique

Or: 7

Argent: 4

Bronze: 0

sport: Gymnastique

Or: 7

Argent: 3

Bronze: 1

sport: Patinage de vitesse

Or: 5

Argent: 5

Bronze: 1

sport: Tournage

Or: 5

Argent: 4

Bronze: 2

sport: Athlétisme

Or: 9

Argent: 1

Bronze: 0

sport: Escrime

Or: 7

Argent: 1

Bronze: 2

sport: Tir à l’arc

Or: 6

Argent: 4

Bronze: 0

sport: Dressage équestre

Or: 6

Argent: 4

Bronze: 0

sport: Gymnastique

Or: 6

Argent: 2

Bronze: 2

sport: Gymnastique

Or: 6

Argent: 0

Bronze: 4

sport: Gymnastique

Or: 5

Argent: 3

Bronze: 2

sport: La natation

Or: 5

Argent: 3

Bronze: 2

sport: Gymnastique

Or: 5

Argent: 2

Bronze: 3

sport: Ski de fond

Or: 4

Argent: 5

Bronze: 1

sport: Gymnastique

Or: 3

Argent: 6

Bronze: 1

sport: Ski de fond

Or: 2

Argent: 3

Bronze: 5

sport: La natation

Or: 0

Argent: 4

Bronze: 6