Plus de menace de l’astéroïde Apophis pendant au moins 100 ans; voici ce que cela signifie

Auparavant, l’agence spatiale avait prédit que l’astéroïde se rapprocherait de manière menaçante de notre planète et cela était prévu dans les années 2029 et 2036. Image: IE

Avez-vous déjà entendu qu’un astéroïde allait tomber sur Terre et causerait de gros dégâts? Pendant des années, il y a eu de nombreuses prédictions concernant l’astéroïde Apophis qui devait s’écraser sur Terre, cependant, selon la dernière étude de la NASA, cette possibilité a été écartée pour les 100 prochaines années. L’astéroïde a été découvert en 2004 et a été nommé d’après le dieu égyptien du chaos et des ténèbres. La NASA avait cru que l’astéroïde était l’une des plus grandes menaces pour la planète Terre. Cependant, l’agence spatiale excluant maintenant cette possibilité est venue comme un soupir de soulagement.

Il est à noter que les astéroïdes sont connus comme des objets rocheux en orbite autour du Soleil mais sont plus petits que les planètes. Certains peuvent même les qualifier de planètes mineures qui se sont formées lors de la formation du système solaire il y a plus de 4,6 milliards d’années. Selon la NASA, jusqu’à 994 383 astéroïdes sont présents dans le système solaire en tant que restes. Parmi trois catégories d’astéroïdes, celui-ci appartient aux astéroïdes géocroiseurs dont les orbites passent à proximité de la Terre. Il existe au moins 10 000 astéroïdes connus pour se croiser près de la Terre, dont 1 400 sont classés comme des astéroïdes potentiellement dangereux. Apophis, comme son nom l’indique, en fait partie.

Certes, l’astéroïde mesure 340 mètres de large. Auparavant, l’agence spatiale avait prédit que l’astéroïde se rapprocherait de façon menaçante de notre planète et cela était prévu dans les années 2029 et 2036. Cependant, la NASA l’a exclu plus tard. Ce n’était pas ça. La crainte d’une éventuelle collision en 2068 persistait encore. L’astéroïde a également survolé la Terre cette année le 5 mars et s’est approché à moins de 17 millions de km de la planète. Grâce à cela, les scientifiques ont utilisé leurs observations radar et étudié en détail l’orbite de cet astéroïde autour du soleil.

Heureusement, les résultats indiquent qu’Apophis pourrait ne pas entrer en collision avec la Terre, même en 2068 et longtemps après. Selon une déclaration du Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA, le risque d’impact a été exclu pour au moins les 100 prochaines années. Par conséquent, l’agence retire désormais Apophis de la liste des risques. Notamment, le CNEOS tient à jour un tableau des risques d’impact des sentinelles, également connu sous le nom de liste des risques, qui comprend les détails d’un astéroïde en orbite près de la Terre.

Pendant ce temps, Apophis devrait à nouveau s’approcher de la Terre en 2029 et se trouvera à proximité de 32000 km. Les astronomes pourraient voir l’astéroïde dans huit ans en Asie, en Afrique et dans certaines régions d’Europe. Et cela peut être vu sans l’utilisation de jumelles ou de télescopes.

