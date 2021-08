My Life Is Murder d’Acorn quitte Melbourne pour devenir la vedette de la Nouvelle-Zélande, la star de Lucy Lawless. American Ninja Warrior se rend à Las Vegas pour la finale nationale. Une nouvelle série de relations suit des couples qui ne laisseront pas les murs de la prison rompre leur lien. HBO importe une série mystère française qui a séduit le public à Sundance. Une liste de contrôle critique sélective de la télévision notable du lundi :

Ma vie est un meurtre

Lucy Lawless résout des crimes en tant que détective à la retraite (mais à peine à la retraite) Alexa Crowe dans l’importation de mystères scéniques, qui laisse Melbourne pour la deuxième saison, alors qu’Alexa (et Lawless) retourne à ses racines kiwi à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Son premier des deux cas diffusés la semaine de la première concerne une femme qui a tiré à bout portant sur un inconnu dans le port d’Auckland – mais pourquoi ? Dans la seconde, elle enquête sur la mort d’un champion de surf, ce qui la ramène sur des plages qu’elle a connues enfant.





Guerrier Ninja américain

Les ninjas qui se dirigent vers les finales nationales à Las Vegas font face à huit obstacles surdimensionnés. Pour la première fois, ils doivent prendre une « décision partagée » entre un obstacle du haut du corps ou un défi d’équilibre risqué pour obtenir une place dans la deuxième étape.





Prisonnier de l’amour

L’orange est la nouvelle couleur de la Saint-Valentin dans une série relationnelle avec trois épisodes (avec trois autres par semaine jusqu’à la finale). Chelsea Holmes se considère comme une « entremetteuse de prison », mettant en place des célibataires avec des personnes derrière les barreaux. Elle connaît l’exercice parce qu’elle est tombée amoureuse de son propre détenu, le beau et robuste Manuel. La série la suit, elle et quatre autres couples, alors qu’ils découvrent s’ils ont ce qu’il faut pour s’engager ensemble à une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Laetitia

Le drame policier en six parties, basé sur des faits réels, a été la première série française jamais sélectionnée pour être projetée au Festival du film de Sundance en 2019. Il raconte l’histoire de la disparition dans l’ouest de la France de Laetitia (Sophie Breyer, 18 ans). ), un mystère qui révèle des détails troublants sur son éducation et celle de sa jumelle Jessica (Marie Colomb). Des flashbacks de leur enfance se jouent contre l’enquête contemporaine.

À l’intérieur de la télévision du lundi :

Familier (9/8c, Fox): Renouvelée pour une deuxième saison, la comédie animée sur les animaux domestiques sans laisse trouve le caniche choyé Honey (Lisa Kudrow) en train de changer d’avis après sa soirée avec Coyote (Brian Tyree Henry). Mais quand elle et le chef (Nat Faxon) se retrouveront en danger, le reste de leur groupe de soutien aux animaux devra venir à leur secours. Suivi de la finale de la deuxième saison de Duncanville (9h30/8h30), également renouvelé, avec des événements ayant lieu lors du festival annuel de la Journée des sorcières.

Père américain! (10/9c, TBS): Dans d’autres nouvelles animées, Stan (Seth MacFarlane) se tourne vers son fils Steve (Scott Grimes) pour des leçons d’empathie lorsqu’il découvre qu’il est incapable de pleurer.

reconnaissance de dette de célébrité balade (streaming sur la découverte +): James Marsden (Dead to Me) fait une bonne action pour son beau-frère et ami de longue date Will lorsqu’il aide à restaurer une Buick Electra 1963 vintage qui appartenait à la grand-mère de Will et que la famille a été forcée de vendre .

