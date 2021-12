Plus de misère pour l’Angleterre « abjecte » et « embarrassante » dans Ashes mais Joe Root doit rester en tant que capitaine, déclare Steve Harmison

Les espoirs des Ashes d’Angleterre ne tiennent qu’à un fil car leur manque de qualité et de concentration les a fait s’effondrer dans la batte le premier jour du troisième test des Ashes.

Les touristes se sont présentés pour le test du lendemain de Noël déterminés à lancer une riposte au MCG après des défaites convaincantes lors des deux premiers tests, mais tout espoir de victoire à Melbourne semble s’être envolé en fumée.

L’Australie défie à nouveau l’ordre des frappeurs de l’Angleterre – un spectacle bien trop familier dans cette série Ashes

Joe Root a de nouveau été déçu par ses coéquipiers

Une foule festive de 57 100 personnes les a vus jouer pour seulement 185, surclassés par Pat Cummins lors de la séance du matin avant que les blessures auto-infligées des hommes seniors Joe Root, Ben Stokes et Jos Buttler ne les écrasent dans l’après-midi.

L’Australie a clôturé sur 61-1, avec l’Angleterre apathique et léthargique sur le terrain avant que James Anderson ne prenne le dessus sur David Warner en fin de journée.

Root, qui a obtenu le meilleur score avec 50 mais était furieux de son propre licenciement lâche, avait exigé une réponse de sa part après les événements de Brisbane et d’Adélaïde, mais a reçu un haussement d’épaules fatigué d’une performance qui a effectivement mis fin aux espoirs de récupérer l’urne.

Son dernier revers ne fera que soulever plus de questions sur son statut de capitaine, mais Steve Harmison admet que Root est le seul joueur qui peut diriger cette équipe d’Angleterre.

Root s’est au moins bien acquitté de la batte, marquant trois 50 dans ces cendres

Harmison a déclaré à talkSPORT: « Vous pouvez parler autant que vous voulez de Joe Root et dire » devrait-il être capitaine, ne devrait-il pas être capitaine?’ Ces résultats disent tout.

« Si vous le regardez lui et Chris Silverwood et que vous remettez en question leurs positions, je pense que vous êtes myope. Il y a beaucoup d’autres problèmes qui ne vont pas dans le cricket à balles rouges pour l’Angleterre qui doivent être corrigés et réinitialisés.

« Joe Root est le seul homme qui peut être capitaine de ce pays parce qu’il est le seul à mériter une place dans l’équipe autre que Ben Stokes – mais il est absent depuis six mois.

«Stokes serait la seule autre option, mais lui donner le poste de capitaine serait la dernière chose dont nous avons besoin parce que nous lui avons déjà trop demandé en premier lieu.

« Root est l’homme qui doit le faire aussi longtemps qu’il le veut et vous ne m’entendrez jamais dire autre chose. »

Harmy pense que Root est le seul joueur qui mérite une place dans l’équipe anglaise en ce moment

Harmison a poursuivi : « Nous avons fait quatre changements mais malheureusement ce sont ceux qui sont restés sur le côté qui sont ceux qui voudront se regarder.

« Le bâton au milieu de l’après-midi était tout simplement abject, la prise de décision était mauvaise et trois licenciements étaient embarrassants. »

Après un retard d’une demi-heure à cause de la pluie, l’Australie a saisi l’occasion de jouer dans des conditions couvertes, une opportunité que Root avait repoussée à The Gabba. Cummins était particulièrement désireux d’avoir le ballon en main et a rapidement montré pourquoi.

Après avoir regardé Haseeb Hameed laisser chaque balle de Mitchell Starc en premier, le capitaine australien l’a forcé à jouer avec deux balles qui se sont glissées hors du terrain puis ont arraché son bord extérieur avec une qui tenait sa ligne. Alex Carey a avalé la prise et Hameed a remporté la distinction douteuse du 50e canard d’essai anglais de 2021.

Juste deux guichets pour Mitchell Starc, mais ils ont été les limogeages des meilleurs buteurs d’Angleterre des manches – Root et Jonny Bairstow

La hache de Rory Burns n’avait pas résolu les problèmes d’ouverture de l’équipe et son remplaçant, Zak Crawley, n’a pas fait grand-chose pour aider les choses. Avant d’escrimer Cummins au ravin pour 12, il a eu deux moments de cœur dans la bouche – un grand coup lié à l’air frais et un bord d’attaque qui aurait pu atterrir n’importe où.

Ces deux-là étant partis, il incombait à Root et Dawid Malan de produire leur troisième grand stand de la série. Tout a bien commencé, avec Malan une présence apaisante au milieu et Root marquant couramment à partir du moment où il a lancé sa deuxième balle pour quatre sur un champ extérieur lent.

Une fois qu’ils ont vu Cummins, les choses ont commencé à sembler plus douces, car le reste de l’attaque n’a pas réussi à égaler sa menace ou à endiguer l’accumulation de Root. Avec le déjeuner approchant et un stand de 48 courses comblant l’écart entre les côtés, Cummins est revenu pour reprendre le contrôle.

En inclinant le ballon sur Malan (14) sur une ligne maladroite, il a pris le bord extérieur et a laissé l’Angleterre dégonflée avant la pause sur 61-3. Root portait maintenant un fardeau bien trop familier, passant à un demi-siècle confortable en 76 balles avant de payer le prix d’un premier manque de concentration.

Faisant un signe de la main à une livraison de Starc inoffensive, il a contacté Carey, qui ne s’est pas trompé. Root a frappé sa batte avec colère alors qu’il sortait du terrain, ses rêves d’un premier siècle en Australie prenant une autre entaille douloureuse.

Son dilemme de conversion entre 50 et 100 – il n’a pas réussi à doubler neuf fois Down Under et trois fois lors de ce voyage – est un problème que le reste de ses coéquipiers aimerait avoir.

Stokes (25 ans) a décroché un coup de note lorsqu’il a poussé Nathan Lyon pour six, mais a continué une série de maigres retours lorsqu’il a essayé d’évoquer un tir qui n’a jamais été contre son compatriote Cameron Green. Se penchant en arrière et façonnant pour uppercut la sertisseuse de 6 pieds 6 pouces, il a plutôt sculpté directement vers l’homme au point arrière.

Buttler a aggravé une mauvaise situation dans la dernière partie avant le thé, chargeant Lyon et se tordant de la manière la plus désinvolte imaginable. Après s’être battu pour 207 balles le dernier jour à Adélaïde, il n’en a utilisé que 11 ici.

L’Australie a balayé les quatre derniers guichets pour 57 dans la soirée, Jonny Bairstow offrant une lueur de résilience lors de son rappel, mais même lui n’a pas pu sauver la face. Jeté au sol par Starc après avoir ganté un ravin, il était parti pour 35 ans.

Lyon s’est occupé de Jack Leach et Ollie Robinson (22 ans), mais la plus grande joie était réservée au débutant de la ville natale Scott Boland, qui avait Mark Wood lbw.

Un cliquetis de guichets après le changement aurait pu faire du match une fusillade, mais la nouvelle paire de ballons anglais d’Anderson et de Robinson n’a pas pu recréer les efforts antérieurs de Cummins. Il y avait un manque flagrant de buzz de la part des joueurs défensifs alors que Warner reprenait cinq limites – les mêmes que les cinq premiers de l’Angleterre combinés.

Wood a donné un peu de vie à la procédure alors qu’il dépassait 93 mph, mais au moment où Anderson a fait la percée – Warner clôturant le ravin pour 38 – ils avaient perdu 57 runs en 14 overs. Stokes a ensanglanté le doigt de Marcus Harris juste avant les moignons, mais c’était l’Angleterre qui avait enduré la vraie douleur.