Plus de mises à niveau pour McLaren après les vacances d’été

McLaren prévoit de continuer à mettre à niveau son MCL35M dans la seconde moitié de la saison, selon le directeur de course Andrea Stella.

McLaren est allé au Grand Prix de Hongrie armé de plusieurs améliorations pour améliorer ses performances à basse et moyenne vitesse, mais il s’est avéré qu’ils n’ont pas eu la chance d’évaluer leur travail dans les conditions de course.

Lando Norris a été éliminé au départ par Valtteri Bottas, marquant son premier abandon et course sans point de la saison, tandis que Daniel Ricciardo a également été pris dans un drame précoce.

Et c’était peut-être la seule chance que les deux pilotes avaient avec cette spécification, car Stella a confirmé que les mises à niveau du MCL35M ne sont pas encore terminées.

“Ce ne seront pas les dernières mises à niveau de cette saison simplement parce que lorsque vous publiez des mises à niveau, il faut un certain temps pour les produire et les apprendre en bord de piste, il y en aura donc quelques autres”, a déclaré Stella, cité par Crash.net.

« De plus, en Formule 1, vous obtenez toujours des informations une fois que vous testez les pièces sur la piste, car vous n’obtenez jamais une corrélation parfaite avec les outils de développement. Ainsi, une fois que vous avez testé certaines améliorations en bord de piste, vous obtenez normalement des informations pour un réglage plus fin qui ne nécessite pas nécessairement de passer par la soufflerie.

« Vous pouvez simplement vous adapter en fonction de certains passages en CFD, par exemple, associés à ce que nous avons appris en testant des pièces en piste.

« L’amélioration en Hongrie n’est pas la dernière, il y aura d’autres ajustements qui seront testés lors des prochaines courses. Rien de majeur, mais d’autres viendront.

La campagne en cours a également vu un changement majeur de réglementation, le parquet des challengers recevant une attention particulière pour réduire les niveaux d’appui.

Cela signifie qu’une grande partie de 2021 a consisté à récupérer ces performances et à comprendre ce qui a été perdu.

Et dans ces départements, Stella est très satisfaite des progrès.

“Nous sommes relativement heureux d’avoir réalisé ce que nous avons pu réaliser dans cet aspect”, a confirmé Stella.

« La première étape consistait à récupérer autant que possible de la perte causée par le changement de réglementation technique pour les voitures 2021. Ensuite, ce que nous avons réalisé assez rapidement, c’est qu’en faisant cela, même si nous atteignions un niveau d’efficacité aérodynamique décent de la voiture, ce que nous avons conservé, ce sont certaines caractéristiques de notre voiture qui la rendent relativement spéciale à conduire.

“Je dois dire que, d’une certaine manière, nous l’avons vu même avec l’expérience que Daniel traverse parce qu’il est venu de la main opposée en termes de conduite d’une voiture de Formule 1.

« Notre voiture nécessite une adaptation particulière. Alors que nous avons travaillé pour améliorer cet aspect, je pense que ce n’est un secret pour personne que notre voiture est bonne dans les virages à grande vitesse, par exemple. Ce n’est peut-être pas la meilleure voiture lorsque vous devez rouler rapidement à mi-chemin, comme un autre exemple.

« Alors que nous essayons d’ajuster certaines des caractéristiques pour rendre la conduite un peu plus naturelle, le plus important est en même temps d’offrir une efficacité aérodynamique. L’accent a donc toujours été mis sur l’amélioration de l’efficacité aérodynamique, même si nous nécessairement améliorer ces aspects en termes d’équilibre et en termes d’extrapolation de la voiture.