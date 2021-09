Plus de mises à niveau PS5 gratuites pour les jeux PS4

Capture d’écran : Sony

Bonne nouvelle : vous n’aurez pas à payer d’argent supplémentaire à Sony pour mettre à niveau votre copie PS4 d’Horizon Forbidden West vers une version PS5. Mauvaise nouvelle : Sony n’offrira plus de mises à jour gratuites après cela.

Plus tôt cette semaine, Sony a révélé les détails déroutants concernant la précommande d’Horizon Forbidden West, y compris neuf versions différentes du jeu. Seules quelques variantes plus chères incluaient à la fois la possibilité de jouer sur PS4 et PS5. Aucun n’offrait de chemin de mise à niveau gratuit ou même payant de la version PS4 de base à l’édition PS5 sophistiquée. C’était étrange, car dans le passé, Sony avait promis que ce type de mises à niveau serait gratuit.

Maintenant, après de nombreuses critiques et critiques en ligne, Sony a inversé la tendance et proposera une mise à niveau gratuite pour la suite d’Horizon. Mais ce ne sera pas ainsi que les choses fonctionneront, car Sony a également confirmé qu’il n’offrirait plus de mises à niveau gratuites de nouvelle génération après cela. Au lieu de cela, vous devrez payer 10 $ pour mettre à niveau les copies numériques des futures exclusivités PlayStation.

Sur le post officiel du blog PlayStation annonçant les neuf versions d’Horizon Forbidden West, une nouvelle mise à jour a été ajoutée hier soir. Dans cette mise à jour, Jim Ryan – président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment – ​​a expliqué comment la société avait « raté la cible » avec la façon dont elle avait géré le déploiement des précommandes pour Forbidden West. Ryan a également expliqué que tous ceux qui achètent la suite du monde ouvert sur PS4 obtiendront désormais la version PS5 gratuitement.

Mais ce n’était pas que de bonnes nouvelles. Dans le même article de blog, Ryan a révélé que les mises à niveau gratuites ne faisaient plus partie des plans de nouvelle génération de Sony.

“Je tiens également à confirmer aujourd’hui qu’à l’avenir, les titres exclusifs cross-gen exclusifs de PlayStation (nouvellement sortis sur PS4 et PS5) – à la fois numériques et physiques – offriront une option de mise à niveau numérique de 10 USD de PS4 à PS5”, a expliqué Ryan. . “Cela s’appliquera au prochain God of War et Gran Turismo 7, et à tout autre titre exclusif PS4 et PS5 cross-gen publié par Sony Interactive Entertainment.”

Il semblait déjà que Sony n’était pas intéressé à offrir des mises à niveau gratuites à la PS5 pour leurs anciens jeux PS4, après la sortie de nouvelle génération de Ghost of Tsushima: Director’s Cut n’impliquait qu’une option de mise à niveau payante pour les propriétaires de la génération actuelle. Cette nouvelle déclaration et cette annonce semblent consolider ce qui semblait évident : Sony ne vous permettra plus de mettre à niveau gratuitement les jeux PS4 propriétaires. Cela semble contredire les déclarations précédentes de Ryan lui-même, où il parlait du «choix» des joueurs lorsqu’il s’agissait d’acheter de nouvelles consoles et de nouveaux jeux. Sony ne supprime pas le choix, je suppose. Je te charge juste de le faire.

Pour être clair, cela ne concerne que les jeux propriétaires cross-gen, comme un nouveau God of War ou un nouveau Uncharted. Les titres tiers, comme Call of Duty, Grand Theft Auto et Fall Guys ne sont pas affectés par ce changement. Les éditeurs peuvent choisir d’offrir ou non des mises à niveau gratuites.

Pendant ce temps, Microsoft continue de permettre aux utilisateurs de déplacer librement leurs jeux sur différentes plates-formes. Vous pouvez acheter Forza sur Xbox One, puis le jouer sur votre Xbox Series X, puis le jouer sur votre PC et vous ne payez pas un centime supplémentaire pour le mettre à niveau ou quelque chose comme ça. (La livraison intelligente a vraiment été une excellente idée.)