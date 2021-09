Plus de mix Apple Music DJ en cours, grâce à la technologie Shazam

in

Il y aura beaucoup plus de mix Apple Music DJ disponibles sur le service de streaming, grâce à l’utilisation de la technologie Shazam par la société Cupertino.

Les mix de danse ont toujours été un cauchemar pour toute entreprise souhaitant les diffuser ou les diffuser…

C’est parce qu’un mix comprend des clips de plusieurs artistes, et chaque interprète et auteur-compositeur doit recevoir sa coupe. Cela signifie qu’une entreprise doit être en mesure d’identifier chacun des clips inclus afin de s’assurer que les parties de l’application sont correctement créditées et rémunérées.

TechCrunch rapporte qu’Apple a officiellement annoncé une technologie qu’il utilise discrètement depuis un certain temps maintenant, grâce à son acquisition de Shazam en 2018.

Apple Music a annoncé aujourd’hui avoir créé un processus pour identifier et rémunérer correctement tous les créateurs individuels impliqués dans la création d’un mix DJ. En utilisant la technologie de l’application de reconnaissance audio Shazam, qu’Apple a acquise en 2018 pour 400 millions de dollars, Apple Music travaille avec des labels majeurs et indépendants pour trouver un moyen équitable de répartir les redevances de streaming entre les DJ, les labels et les artistes qui apparaissent dans les mix. Ceci est destiné à aider les mixages de DJ à conserver une valeur monétaire à long terme pour tous les créateurs impliqués, en veillant à ce que les musiciens soient payés pour leur travail même lorsque d’autres artistes le répètent. […] Apple Music héberge déjà des milliers de mixes, y compris des sets des festivals numériques de Tomorrowland de 2020 et 2021, mais ce n’est que maintenant qu’il annonce officiellement la technologie qui lui permet de le faire, même si Billboard l’a noté en juin. Dans le cadre de cette annonce, les archives de mixes DJ Kicks de Studio K7! commenceront à être déployées sur le service, donnant aux fans l’accès à des mixes qui n’ont pas été sur le marché depuis plus de 15 ans. « Apple Music est la première plate-forme qui propose des mixages continus où il y a une juste rémunération pour les artistes dont les morceaux sont inclus dans les mixages et pour l’artiste qui fait ces mixages. C’est un pas dans la bonne direction où tout le monde est traité équitablement », a déclaré la DJ Charlotte de Witte dans un communiqué au nom d’Apple. « Je suis plus que ravi d’avoir la chance de proposer à nouveau des mixages en ligne. »

Pour l’instant, Apple n’accepte pas le contenu généré par l’utilisateur (UGC), qui est généralement hébergé sur des plateformes comme SoundCloud. Cela pourrait bien être une future ambition pour Apple Music, étant donné qu’UCG a été estimé à plus de 6 milliards de dollars pour l’industrie de la musique.

L’annonce fait suite à des nouvelles récentes pour un genre musical assez différent – Apple a acquis Primephonic afin de lancer une application de musique classique autonome.

Photo : Daniel Robert Dinu/Unsplash

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :