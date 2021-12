25/12/2021 à 13:08 CET

PE

Le Pape a profité de la messe du Coq pour dénoncer les conditions d’« esclavage » de certains travailleurs dans le monde et il a appelé à plus de décès sur le lieu de travail.

« Le jour de la Vie, nous répétons : Plus de morts au travail ! Et efforçons-nous d’y parvenir « il s’est excalmé. Le Pontife a fait ces considérations lors de la Messe du Coq, qui a avancé de deux heures comme l’an dernier pour éviter la contagion due à la situation d’avance de la variante omicron.

« Dieu vient combler avec dignité la pénibilité du travail. nous rappelle combien il est important donner de la dignité à l’homme par le travail, mais aussi donner de la dignité au travail de l’homme, parce que l’homme est seigneur et non esclave du travail », a-t-il déclaré.

François a commencé la première des célébrations liturgiques prévues dans la basilique Saint-Pierre au Vatican pour Noël avec environ 1 500 postes pour les fidèles, distancié dans les banques, mais sans obligation de se faire vacciner contre la maladie à coronavirus.

Dans des conditions normales, la basilique Saint-Pierre au Vatican a une capacité de 20 000 personnes. Bien que la capacité d’accueil ait été réduite, les fidèles ne sont pas tenus de se faire vacciner.

En plus du Pape, toute la Chapelle Papale a participé à la Messe, ce qui s’ajoute à 120 prêtres concélébrants.

Le Pontife a précisé que Jésus a choisi de naître entouré de « pauvres qui travaillaient » et que, par conséquent, « il se révèle avant tout à eux » et non à « des personnes cultivées et importantes »

Dans une basilique Saint-Pierre presque vide, le Pape a souligné que Dieu est présent « dans la petitesse ». Et il a ajouté : « Dieu ne monte pas dans la grandeur, mais descend dans la petitesse. La petitesse est le chemin qu’il a choisi pour nous atteindre, toucher nos cœurs, nous sauver et nous rediriger vers ce qui est vraiment important.

Ainsi, il a invité les fidèles à répondre au défi de Noël qui est celui « Dieu se révèle, mais les hommes ne comprennent pas« . » Il se fait petit aux yeux du monde et nous continuons à chercher la grandeur selon le monde, peut-être même en son nom. Dieu descend et nous voulons monter sur le piédestal. Dieu part à la recherche des bergers, les invisibles ; nous recherchons la visibilité », a-t-il conclu.