Plus de pays approuvent la pilule de Pfizer contre le covid-19

26/12/2021 à 23:57 CET

Un pas de plus. Israël autorisé pour une utilisation d’urgence Paxlovid, la pilule du pharmacien Pfizer pour traiter le covid-19 et a déjà commandé des dizaines de milliers de doses pour commencer à l’administrer aux personnes infectées par la maladie dans le pays.

La première livraison du médicament devrait arriver en Israël mercredi, a déclaré le ministère israélien de la Santé dans un communiqué.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé mercredi dernier l’utilisation de Paxlovid, le premier traitement à usage domestique au monde contre ce coronavirus et on s’attend à ce qu’il soit également efficace contre la variante omicron.

Le comprimé Pfizer inhibe l’activité de l’enzyme protéase, qui est nécessaire dans le processus de réplication du virus dans le corps.

Le médicament, administré sous forme de comprimés, est destiné à être administré par des patients légers à modérés dans les trois premiers jours après l’apparition des symptômes.

Le traitement complet comprend une pilule toutes les douze heures pendant cinq jours, sur la base d’une efficacité prouvée dans les phases 2 et 3 des essais cliniques, où il a été démontré que Paxlovid réduit les symptômes graves, l’hospitalisation et la mort chez 89 % des patients, lorsque les patients reçoivent des médicaments. tôt.

Selon les données de Pfizer, l’efficacité de la pilule ne doit pas être altérée par l’apparition de nouvelles variantes, y compris la variante Omicron.

Le Premier ministre israélien, Naftali Benet, a annoncé en novembre avoir signé un accord avec Pfizer pour l’acquisition rapide du médicament lorsqu’il obtiendra le feu vert de la FDA et que le gouvernement est convaincu qu’il sera efficace pour contenir la cinquième vague de la pandémie.

Israël a été l’un des premiers pays au monde à signer il y a un an un accord avec Pfizer pour l’acquisition de son vaccin contre le covid-19, ce qui en a fait l’une des nations pionnières dans la vaccination de la majorité de sa population.

Quelques six millions de personnes en Israël ont reçu le calendrier complet du vaccin et plus de quatre millions ont la troisième dose ou le vaccin de rappel, que le pays a commencé à appliquer au cours de l’été.

Israël a été le premier pays à annoncer cette semaine qu’il lancerait « immédiatement » la campagne avec la quatrième dose, bien qu’il soit actuellement paralysé, en attendant que le ministère de la Santé l’autorise après avoir été conseillé par le comité d’experts.