Plus de pays bénéficieront d’une prise en charge rapide de mmWave 5G avec l’iPhone 13

Corroborant un rapport de Ming-Chi Kuo plus tôt dans l’année, Digitimes affirme que plus de la moitié des modèles d’iPhone 13 fabriqués prendront en charge la 5G mmWave.

Pour rappel, l’iPhone 12 prend en charge la 5G inférieure à 6 GHz dans le monde entier, mais les vitesses gigabit ultrarapides ne sont disponibles qu’aux États-Unis avec la technologie mmWave, car seuls les modèles américains d’iPhone 12 ont la fenêtre d’antenne spéciale mmWave et les radios intégrées. Cela devrait changer avec le lancement de l’iPhone 13 cet automne.

Malheureusement, on ne sait toujours pas exactement quels pays devraient bénéficier de l’expansion. Les États-Unis représentent environ 30% des ventes totales d’iPhone d’Apple, et ils indiquent qu’environ un tiers des iPhone 12 produits sont équipés de la prise en charge mmWave.

Une expansion de 25 % à un mélange d’environ 50 à 55 % mmWave de l’iPhone 13 implique que les pays supplémentaires seront plus petits que la Chine, ce qui représenterait environ 30 % de plus. Probablement, mmWave iPhone 13 sera disponible au Canada et dans certaines parties de l’Europe.

Bien sûr, pouvoir obtenir ces vitesses gigabit mmWave dépend également de la couverture de vos opérateurs de téléphonie mobile. Le déploiement de mmWave est actuellement rare en Chine, ce qui explique probablement pourquoi Apple n’a pas donné la priorité à cette région. Même aux États-Unis, le service mmWave est inégal.

Les utilisateurs d’iPhone 12 ont remarqué que se tenir au bon endroit sur un coin de rue particulier de leur ville signifie qu’ils peuvent bénéficier de vitesses de téléchargement gigabit (et plus) grâce à mmWave, mais il vous suffit de marcher dans le pâté de maisons pour que le signal soit rapidement revenir aux vitesses standard 50-80Mbps 4G-5G. Un autre inconvénient est que mmWave est généralement incapable de traverser les murs et donc inutilisable à l’intérieur.

La gamme iPhone 13 devrait être officiellement dévoilée par Apple à l’automne, probablement en septembre.

