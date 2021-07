Plus de personnes sont sur le point d’obtenir bientôt un remboursement surprise de l’IRS • .

De nouveaux chèques de relance figuraient parmi les éléments de signature de la législation de mars signée par le président Biden, un projet de loi de 1,9 billion de dollars connu officieusement sous le nom de «plan de sauvetage américain». Mais comme nous l’avons souligné dans plusieurs articles, il y a tellement plus inclus dans cette loi corrélative qui affectera la vie de millions de personnes. Non seulement plus de chèques de relance, mais aussi un crédit d’impôt pour enfants élargi. De plus, une disposition qui a poussé l’IRS à commencer à envoyer des remboursements surprises à quelques millions d’Américains. Plus précisément, les remboursements d’impôt sur le chômage.

Remboursements d’impôt sur le chômage – d’autres à venir

Voici ce qui se passe. Normalement, lorsqu’une personne touche des allocations de chômage, l’IRS compte cela comme un revenu imposable l’année suivante. Cependant, le plan de sauvetage américain comprenait également une disposition qui excluait une partie des revenus de chômage des personnes de l’année dernière à des fins fiscales. C’est évidemment une bonne nouvelle… à moins que vous n’ayez déposé vos impôts au début de l’année. Au début, comme dans, avant que la législation de mars avec cette disposition n’entre en vigueur.

Ne vous inquiétez pas, cependant. Si vous tombez dans ce seau, vous ne devriez rien avoir à faire pour corriger le problème (le problème étant, encore une fois, que vous auriez payé des impôts sur une partie de vos revenus de chômage, ce que la loi de relance excluait). L’IRS a commencé à recalculer les déclarations de revenus concernées. Et il envoie des remboursements, le cas échéant.

L’IRS dit que « les contribuables recevront généralement des lettres de l’IRS dans les 30 jours suivant l’ajustement, les informant du type d’ajustement effectué (comme le remboursement, le paiement du paiement de la dette de l’IRS ou la compensation de paiement pour d’autres dettes autorisées) et le montant de l’ajustement.

Que savoir d’autre

Comme nous l’avons noté, l’IRS a déjà commencé à envoyer des remboursements d’impôt sur le chômage en raison de la disposition de la loi de relance. Il y a quelques jours, en effet, l’agence fiscale a déclaré avoir envoyé environ 4 millions de remboursements.

L’IRS a en fait identifié environ 4,6 millions de contribuables et a entrepris d’ajuster leurs déclarations de revenus. Après cela, 4 millions de déclarants devaient être remboursés. La moyenne des remboursements, selon l’agence fiscale, était de 1 265 $ dans ce tour. Et, cela étant une moyenne, cela signifie que certaines personnes ont reçu plus, et d’autres moins. Certaines personnes n’ont pas non plus été remboursées du tout à la suite du nouveau calcul.

Remarque : l’IRS n’a pas encore dit quand nous pouvons nous attendre au prochain lot de remboursements. Cependant, l’IRS dit qu’il prévoit d’envoyer davantage de ces remboursements “tout au long de l’été”. En outre, le 16 juillet a été la première date à laquelle les versions papier des remboursements d’impôt sur le chômage de ce dernier tour ont été envoyées par la poste. Certains d’entre eux peuvent donc avoir besoin d’un autre jour ou deux pour arriver par la poste.

