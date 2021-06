Plus de photos du maillot de Barcelone pour la Ligue des champions divulguées

in

Le kit à domicile de Barcelone en Ligue des champions a été divulgué. Cela n’a déjà pas été une bonne semaine pour les fuites de kits de Barcelone. Les kits à domicile et à l’extérieur ont tous deux fait l’objet d’un examen minutieux, en particulier le kit à domicile.

Alors, espérons que votre estomac n’est pas bouleversé, car regarder ce désordre coloré d’un kit ne vous aidera pas à vous sentir mieux.

Si Barcelone a une sorte de saison transcendante cette année et crée des moments magiques de la Ligue des champions au Camp Nou, il sera difficile de regarder en arrière et de voir ces moments se produire dans ce kit poubelle. À un moment donné, les équipes de football peuvent apprendre que le look classique des kits d’équipe est ce que la plupart des fans aiment.

S’ils veulent faire quelque chose de différent avec un kit alternatif, allez-y. Cependant, créer de terribles kits maison chaque année pour essayer de vendre plus de chemises ne semble tout simplement pas en valoir la peine.