Plus de photos publiées: Le pyjama est de retour au Bayern Munich

Le Bayern Munich fait un pas de plus vers un avenir plus durable en poursuivant la tradition des kits d’avant-match fabriqués à partir de plastique océanique.

Nous jetons un coup d’œil à la sortie d’autres photos de la version 2022 (Footy Headlines via @iMiaSanMia) et ces maillots d’avant-match ont un grand potentiel pour être polarisants, malgré leur facteur de durabilité :

Le maillot d’avant-match du Bayern 2022 à porter pour l’échauffement avant les matchs de la seconde moitié de cette saison et fabriqué à partir de plastique océanique recyclé [Footy Headlines] pic.twitter.com/HwD9AYXITJ – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 27 septembre 2021

Je vais être complètement honnête ici, je n’aime pas ça. Alors que nous faisons un pas de plus vers un avenir durable, nous avons définitivement fait quelques pas en arrière sur le front de l’esthétique. On dirait qu’ils sortent tout droit d’un film Harry Potter – un mélange disgracieux des pyjamas Gryffondor et Serdaigle. Les vagues alternées de rouge et de bleu marine peuvent en fait être désorientantes, ce qui signifie que ce n’est probablement pas la meilleure idée de les porter juste avant un match ?! Eh bien, que pouvons-nous dire, il est assez clair que #PajamaSzn revient après un écart de plus de 8 ans depuis le troisième kit 2013-14. Au moins, cette fois, ils ne le porteront pas pendant le match.

Le « pyjama furtif » 13-14 Photo par Stuart Franklin/Bongarts/.

Je pense qu’il est sûr de dire que le kit de parlement 2016 est toujours le roi des kits en plastique au Bayern. En fait, ce kit reste un favori des fans à ce jour. Les Bavarois ont besoin de se remettre au top de leur mode et cet article est à prendre avec des pincettes.