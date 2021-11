Plus de pillages de masse dans la région de la baie, cette fois Nordstrom à Walnut Creek

Les pillards de la région de la baie se sont coordonnés par dizaines et sont descendus dans les magasins de détail haut de gamme … et samedi, le numéro de Walnut Creek a été appelé.

Découvrez ces images qui ont été capturées hier soir par un journaliste de NBC Jodi Hernandez, qui a filmé une scène surréaliste dans un magasin Nordstrom de la ville majoritairement chic d’East Bay. Comme elle le décrit… il semble que des dizaines de personnes se soient arrêtées sur le trottoir dans un effort concerté.

#Breaking Environ 25 voitures ont bloqué la rue et se sont précipitées dans le Walnut Creek Nordstrom en emportant des marchandises avant de monter dans les voitures et de filer à toute allure. Au moins deux personnes arrêtées sous la menace d'une arme.

En effet… sa vidéo montre plusieurs individus fuyant de l’intérieur, s’enfuyant avec plusieurs objets en main et les jetant dans la file de voitures en attente – puis accélérant.

Alors que la plupart des pillards se sont enfuis, la police de Walnut Creek en a arrêté quelques-uns à la suite du braquage éclair du magasin Walnut Creek Nordstrom.

Elle a filmé plus d’images d’officiers de Walnut PD arrivant sur les lieux et appréhendant quelques-uns des voleurs – mais de l’avis général, la majorité d’entre eux se sont enfuis … avec seulement 3 arrestations cette nuit-là. Trois sur environ 80 personnes signalées – donc même pas proches.

C’est une tendance profondément troublante qui a commencé à se faire connaître à San Francisco la nuit précédente, à seulement un jet de pierre de Walnut Creek, où des tonnes de personnes ont fait irruption dans un magasin Louis Vuitton et y ont également saccagé.

Louis Vuitton San Francisco, Union Square a été vidé !!

Il semble que les flics dans ce scénario aient pu appréhender quelques suspects de plus qu’ici à Walnut – mais le fait que tant de personnes se soient présentées pour faire la même chose vous fait vraiment vous demander dans quelle mesure tout cela était prévu. Dans le cas des WC, c’est assez évident.

BTW, c’est loin d’être un problème californien … il y a eu des rapports de pillages de masse dans tout le pays au cours des derniers jours maintenant, y compris un autre coup près de Chicago – où un autre magasin LV a été nettoyé.

ALLÉ EN 45 SECONDES : voyez à quelle vitesse les voleurs ont volé des marchandises dans le magasin Louis Vuitton d'Oak Brook hier. Nouvelle vidéo de surveillance ci-dessous. La police recherche des conseils :

Dernières informations sur les nouvelles à 16h.

Certains lient tout cela au Jugement Rittenhouse, mais il semble clair que ces gens avaient ces plans bien avant que son destin ne soit lu à haute voix. Et en plus, il y a eu pratiquement peu ou pas de troubles depuis qu’il a été reconnu non coupable – pas comme en 2020, de toute façon – donc l’angle de protestation n’a tout simplement pas de sens.

Ce que nous voyons semble être juste une bonne série de crimes à l’ancienne … qui devient de plus en plus effronté de jour en jour.