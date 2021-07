Plus de plastique : le mouvement Plastic Free July cherche à inciter les gens à refuser les plastiques à usage unique

Une photo d’archive de travailleurs séparant différents types de plastique dans une usine au Portugal (REUTERS)

Le mouvement « Plastic Free July » vise à résoudre les problèmes d’accessibilité et à aider à créer des conversations diversifiées, inclusives et équitables pour des rues, des océans et des communautés plus propres. Il cherche également à inspirer des millions de personnes à faire partie de la solution en refusant les plastiques à usage unique.

Ce qui a commencé en 2011 comme une initiative clé de la fondatrice de la Plastic Free Foundation, Rebecca Prince-Ruiz, et d’une petite équipe du gouvernement local de l’ouest de l’Australie est aujourd’hui l’une des campagnes environnementales les plus influentes au monde. « La production de plastique devrait presque quadrupler d’ici 2050… nous ne pouvons pas recycler pour sortir de ce problème. Pour créer un monde sans déchets plastiques, nous devons fermer le robinet, pas nettoyer le sol », explique Prince-Ruiz, fondateur de Plastic Free July.

Dans son livre Plastic Free: The Inspiring Story of a Global Environmental Movement and Why It Matters, Prince-Ruiz raconte comment les personnes, les entreprises et les organisations ont apporté des changements positifs dans leur vie, leurs communautés, leurs écoles et leurs lieux de travail au cours des 10 dernières années. , totalisant un impact collectif. La pandémie a cependant ressuscité les plastiques à usage unique l’année dernière, grâce à des cartons à emporter, des masques jetables, des kits d’EPI, etc. Pourtant, les entreprises promouvant des comportements durables ont pu minimiser les déchets plastiques, un ingrédient commun dans nos océans, ajoutant à une pollution écrasante crise.

De nombreuses alternatives et solutions innovantes telles que le plastique recyclé, le changement de solutions d’emballage, etc. ont également été introduites. Jusqu’en mars de cette année, Mother Dairy a collecté et recyclé 7 284 tonnes métriques de déchets plastiques post-consommation dans le pays. Le volume global comprenait à la fois des déchets de plastique multicouche (MLP) et de plastique monocouche (SLP).

IndiGo Airlines a également utilisé de manière productive la pandémie pour introduire des solutions automatisées pour les équipements d’assistance au sol et a réduit les émissions provenant des opérations d’assistance au sol de 1 246 tonnes, soit une diminution effective d’environ 5 %.

Les marques et les entreprises du secteur du style de vie encouragent également la durabilité avec des pratiques respectueuses de l’environnement. La marque naturelle sans toxines Mamaearth associe un arbre à chaque commande sur son site Web. Grâce à cette initiative, plus d’un lakh d’arbres ont été plantés au cours des six derniers mois. L’objectif est de planter plus d’un million d’arbres d’ici cinq ans. Au cours de la dernière année, la marque a recyclé 1 135 tonnes métriques de plastique, plus que le plastique qu’elle utilisait.

Les produits à rincer d’Oriflame sont également biodégradables et se décomposent avec le temps sans endommager les plans d’eau. Il a également réduit de 76 % ses émissions absolues de gaz à effet de serre depuis 2010 et s’efforce de réduire la consommation de plastique avec des emballages respectueux de l’environnement. La marque de produits naturels WOW Skin Science utilise 30 % d’emballages recyclés post-consommation, ce qui réduit l’impact sur les systèmes d’élimination des déchets.

Ensuite, il existe des produits sans eau pour le corps, le bain et le shampoing formulés avec des ingrédients naturels et une solution concentrée à la chlorhexidine, qui permettent d’économiser environ 250 litres d’eau par jour et par habitant, et minimisent l’utilisation de plastique à usage unique en économisant 15 milliards d’unités de déchets plastiques. par an. Un engagement que la startup de biotechnologie Clensta International propose dans sa gamme de soins à domicile respectueux de l’environnement.

La marque de soins personnels L’Oréal n’est pas en reste non plus. Son premier flacon cosmétique est fabriqué à partir de plastique entièrement recyclé grâce à la technologie enzymatique de la biotechnologie française Carbios, qui crée des flacons en plastique à partir de plastique 100 % recyclé grâce à sa technologie enzymatique spécialisée. L’Oréal travaillait avec Carbios depuis 2017 pour développer la bouteille. « Une innovation prometteuse pour les années à venir qui démontre notre engagement à proposer des emballages respectueux de l’environnement », déclare Jacques Playe, directeur packaging et développement de L’Oréal.

Les tissus fabriqués à partir de matériaux 100 % régénérés ou provenant de déchets océaniques comme des filets de pêche coulés sont ce que la marque de maillots de bain durable basée à Los Angeles OOKIOH a commencé à utiliser. Inspirée du mot japonais ukiyo, qui signifie « le monde flottant », la ligne de maillots de bain de luxe figure dans la liste des favoris de l’actrice américaine Gabrielle Union, du mannequin Kendall Jenner et de l’épouse de Justin Bieber, Hailey Bieber.

Le Central Pollution Control Board estime qu’environ 707 millions de tonnes métriques de produits en plastique sont fabriqués en un an, dont environ 80 % sont destinés à des applications d’emballage. Un petit changement de mode de vie pourrait aider à gérer les déchets ménagers, un problème énorme, s’élevant à plus de 4 000 kg de déchets plastiques chaque année. On pourrait passer aux sacs poubelles biodégradables, aux rouleaux de papier toilette et aux brosses à dents en bambou fabriqués à partir de bambou et d’amidon de maïs. La marque écologique de soins à domicile Beco a ici une solution avec sa gamme de produits. Chacun de ses draps essuie-tout réutilisables peut être utilisé jusqu’à 100 fois ou peut être lavé en machine.

