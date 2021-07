Plus de preuves de l’inutilité de l’énergie «verte» ⋆ 10z viral

Sur AmericanExperiment.org, mon collègue Isaac Orr porte un coup double au fantasme de l’énergie « verte ». Premièrement, après tout le battage médiatique entourant l’énergie éolienne et solaire, où les Américains ont-ils réellement obtenu leur électricité en 2020 ? Ce tableau raconte l’histoire :

Toutes les sources « renouvelables » ne représentent que 12 % de notre électricité, mais les détails aggravent l’histoire :

Il est très intéressant de noter que la combustion du bois, qui est la plus ancienne forme de consommation d’énergie au pays, produit toujours plus d’énergie utile que l’énergie solaire, malgré les milliards de dollars qui ont été dépensés pour soutenir l’industrie.

Quel échec total.

Deuxièmement, pourquoi l’éolien fournit-il si peu d’électricité, malgré les nombreux milliards qui y ont été dépensés ? La raison la plus fondamentale est que 60% du temps, une éolienne donnée ne produit rien. La réponse des libéraux à ce fait est de préconiser un renforcement massif des capacités, sur la théorie que le vent doit souffler quelque part. Malheureusement, ce n’est pas vrai :

Les partisans des éoliennes soutiennent souvent que leur manque de fiabilité peut être compensé par la construction d’encore plus d’éoliennes et de lignes de transmission dans des régions éloignées, car le vent souffle toujours quelque part. Mais la semaine dernière, la production d’électricité à partir d’éoliennes était faible dans l’ensemble du réseau électrique des 15 États auquel appartient le Minnesota, le Midcontinent Independent Systems Operator (MISO), même si la demande en électricité était très élevée. Le graphique ci-dessous montre les données de l’Energy Information Administration des États-Unis pour la production éolienne dans le réseau électrique régional sur une base horaire du 24 juin 2021 au 5 juillet 2021.

Il y a évidemment une énorme différence entre la capacité nominale des éoliennes installées et leur production réelle d’électricité. Les jours de vent, ils peuvent parfois produire presque autant que leur capacité nominale, mais d’autres jours, ils peuvent ne rien produire du tout, même sur une vaste zone géographique.

À minuit le 24 juin 2021, les éoliennes fonctionnaient à environ 80 % de leur facteur de capacité, mais à 11 h le 30 juin 2021, toutes les éoliennes du réseau régional des 15 États généraient seulement 0,71 % de leur potentiel. production.

Si nous étions assez stupides pour dépendre du vent pour notre électricité, nous subirions de fréquentes pannes, peu importe le nombre de turbines que nous payons. Mais bien sûr, nous ne le faisons pas. Nous continuons d’entretenir des centrales électriques acheminables (c’est-à-dire fiables) – au charbon, au gaz naturel et nucléaires ainsi qu’à l’hydroélectricité. L’éolien et le solaire sont des ajouts coûteux et non pertinents à un réseau électrique qui fonctionnait parfaitement bien – mieux, en fait – avant leur arrivée.

Isaac Orr conclut :