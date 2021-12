Plus de preuves Mass Effect: Legendary Edition pourrait bientôt arriver Le Xbox Game Pass fait bientôt surface

Faites l’amour avec vos camarades, gagnez la fidélité de vos compagnons, puis mettez-vous au travail sur ces étalonnages – nous pourrions bientôt obtenir Mass Effect : Édition Légendaire au Pass de jeu Xbox.

Nous avons déjà entendu dire que BioWare et Microsoft pourraient bientôt déployer la célèbre trilogie de science-fiction d’opéras spatiaux sur Xbox Game Pass pour console et PC après l’apparition du jeu dans le Microsoft Store polonais avec un badge Game Pass, et maintenant (deux semaines plus tard) , de plus en plus de preuves sont apparues que cela pourrait arriver bientôt.

L’utilisateur de Twitter Aggiornamenti Lumia (via Pure Xbox), connu pour la rétro-ingénierie du Microsoft Store et l’extraction de détails inopinés de la vitrine, a trouvé ce qui semble être une nouvelle version de Mass Effect Legendary Edition pour PC. Cette version du jeu a le terme « Rosebud » entre parenthèses, qui est apparemment ce qu’EA utilise pour désigner les jeux EA Play sur Xbox Game Pass sur PC.

L’utilisateur de Twitter note que le jeu arrivera presque certainement sur Game Pass bientôt, selon ces données nouvellement découvertes.

Ce ne serait pas une surprise de voir le jeu apparaître sur le service ; Electronic Arts s’est associé à Microsoft pour inclure EA Play avec Xbox Game Pass Ultimate pour consoles à partir de novembre 2020, offrant aux joueurs qui souscrivent au service encore plus de choix dans la bibliothèque de jeux téléchargeable.

Il se pourrait bien qu’une annonce du jeu arrivant sur Xbox Game Pass arrive aux Game Awards plus tard cette semaine – BioWare a également fait des annonces lors de l’émission organisée par Geoff Keighley. Ce serait également un bon complément aux récentes nouvelles de Dragon Age que nous avons reçues du studio.

Si vous envisagez de revenir dans le monde de Mass Effect Legendary Edition, vous voudrez peut-être consulter nos guides, y compris des aperçus des meilleures armes, de la meilleure armure, de la meilleure classe de personnage et plus encore.