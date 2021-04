Plus de preuves que le FBI est complètement compromis se présentent – RedState ⋆ .

Alors que la plupart des républicains semblent être d’avis que le FBI a perdu le complot il y a longtemps, l’agence autrefois légendaire semble déterminée à fournir encore plus de preuves à ce sujet.

Le dernier exemple vient d’un aveu obscur, mais incroyable, du directeur du FBI, Christopher Wray. Le représentant Brad Wenstrup, qui a été abattu le jour de la fusillade de baseball du Congrès qui a presque coûté la vie au représentant Steve Scalise, dit que le FBI a fini par qualifier l’incident de «suicide par un flic».

Oui. Je suis sérieux.

NOUVELLES: Le FBI a qualifié la fusillade sur le terrain de baseball de 2017 qui a failli tuer Steve Scalise de «suicide par un flic», a révélé un législateur clé du GOP dans un échange pointu et peu remarqué avec le directeur WRAY la semaine dernière. w / @martinmatishakhttps: //t.co/DyRxKkeYFY – Kyle Cheney (@kyledcheney) 21 avril 2021

Wray n’a pas répondu directement à ses critiques. Mais plusieurs autres législateurs, dont deux démocrates, ont déclaré partager les préoccupations de Wenstrup concernant la conclusion du bureau. – Kyle Cheney (@kyledcheney) 21 avril 2021

Il est à noter que le FBI n’a eu aucun problème à appeler ce qui s’est passé le 6 janvier comme du terrorisme intérieur. Au cours de cet événement, aucun membre du Congrès n’a été blessé, mais la simple menace a suffi à Wray pour ne pas mâcher ses mots dans ses conférences de presse et lors de son témoignage devant le Congrès. Pourtant, voici la même organisation qualifiant la tentative d’assassinat de membres du Congrès du GOP de «suicide par un flic». C’est presque comme si la politique avait complètement imprégné le bureau et qu’ils prenaient des décisions en fonction de ce qui correspond à leurs récits préférés.

Rappelez-vous, le tireur en question avait une liste de noms. Il avait planifié son attaque, jalonné une position de tir et attendait de tuer autant de membres du Congrès que possible. C’était par pure chance et lui étant un tir terrible qu’il n’a pas réussi plus de coups. Il n’y a eu aucune preuve, à ma connaissance du moins, qui montre qu’il était une personnalité apolitique qui cherchait simplement à le faire tuer par la police. Bien au contraire, comme nous le savons, son attaque était politiquement motivée. D’une manière ou d’une autre, le FBI est arrivé à une conclusion absurde qu’il s’agissait d’un suicide par un flic, cependant.

Cela m’amène à un point plus large. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les «attaques de la suprématie blanche» et autres sont toujours revendiquées par le FBI et les médias comme étant si répandues alors que vous ne les voyez presque jamais se produire? Chaque année, le Post and Times fait la une des journaux sur le fait que le «terrorisme de droite» est la menace la plus dangereuse pour le pays. Ce que le représentant Wenstrup a exposé ici, c’est comment ce récit est créé. Le système est truqué dans la façon dont ils catégorisent ces crimes. Si un fan de gauche de Bernie Sanders tente d’assassiner des représentants républicains et dit qu’il l’a fait pour la politique, cela est noté comme un suicide ho-hum par un flic. Pourtant, la norme pour qualifier quelque chose de «suprématie blanche» ou de «droite» semble être si large qu’elle en perd tout sens.

Nous avons tous des yeux. Nous voyons le terrorisme d’Antifa et le fléau croissant de la violence des gangs par rapport à l’absence presque totale de «violence de droite». Mais on nous dit de ne pas en croire nos yeux pendant que le FBI fait de son mieux pour classer les crimes d’une manière qui correspond aux désirs politiques des carriéristes et de leurs alliés politiques.

Pendant ce temps, le FBI se concentre sur ce qui compte vraiment.

Scott McMillion officiellement nommé premier directeur de la diversité du FBI https://t.co/kDZuVu9ewY – FBI (@FBI) 19 avril 2021

Nous venons peut-être d’avoir une autre fusillade de masse dans laquelle le FBI a été informé du tireur à plusieurs reprises, mais au moins Wray a embauché un responsable de la diversité.

Si nous avons la chance de recruter un autre président républicain, leur premier ordre du jour devrait être de nettoyer absolument la maison au FBI et au DOJ, et je ne parle pas seulement des nominations politiques.