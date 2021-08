Plus de preuves que le téléphone pliable Pixel Fold de Google est réel

Début août, Google a dévoilé deux nouveaux téléphones Pixel, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro qui étaient déjà apparus dans de nombreuses fuites. Google a confirmé les fuites de conception et a profité de cet événement de lancement en douceur pour dévoiler son Tensor SoC pour téléphones mobiles. La société a également atténué notre préoccupation la plus importante dans le processus. La série Pixel reviendra au statut de produit phare avec le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro après le faux pas du Pixel 5 de l’année dernière. Mais la société a laissé beaucoup de choses non dites, y compris les dates de sortie et les prix. Cette information viendra plus tard cette année lors de la conférence de presse d’automne de Google. C’est également là que le Pixel Fold de première génération de Google pourrait être dévoilé. Ou taquiné, au moins. Et maintenant, nous avons plus de preuves que le Pixel Fold est bien réel : un accord 5G entre Samsung et Google.

Rumeurs sur le matériel Pixel Fold

Plusieurs rapports plus tôt cette année ont indiqué que Samsung fabriquerait quelques composants clés pour les combinés pliables 2021 de fournisseurs concurrents. Google figurait parmi eux, ce qui a rendu le son du Pixel Fold encore meilleur. L’écran pliable de Samsung et le verre ultra fin (UTG) plus durable équiperont soi-disant le Pixel Fold.

C’était une rumeur passionnante avant même que Samsung ne dévoile le Galaxy Z Fold 3, qui contient ces composants. Le Fold 3 est plus durable que les précédents combinés pliables. Et les pliables 2021 de Samsung reçoivent déjà de meilleures critiques. Ils ont l’air de bien se vendre.

Par ailleurs, des rapports ont indiqué que Samsung fabriquerait la puce Tensor pour la série Pixel 6 de Google. Le Pixel Fold devrait certainement bénéficier du même SoC haut de gamme de Google.

Enfin, un rapport d’il y a quelques jours a révélé qu’Android 12 contenait divers détails sur les prochains combinés Pixel. Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro peuvent être équipés d’appareils photo grand angle de 50 mégapixels de Samsung. Il s’agit d’un capteur Isocell GN1 de 50 mégapixels, selon le code Android 12. Le même appareil photo peut équiper le Pixel Fold, étant donné que l’objectif grand angle est l’appareil photo principal d’un téléphone. Mais le pliable n’était pas explicitement répertorié dans le code de l’appareil photo.

Cependant, la même version bêta d’Android 12 indique qu’au moins trois appareils Pixel inédits comporteront un modem Samsung 5G au lieu d’un modem Qualcomm. La liste comprend le Pixel 6, le Pixel 6 Pro et le Pixel Fold.

Samsung fournira des modems 5G pour les téléphones 2021 de Google

Tout cela nous amène au rapport de . de cette semaine affirmant que Samsung fournira des modems 5G pour les nouveaux téléphones Pixel de Google. La nouvelle provient de sources proches du dossier qui ont informé . de la grande victoire de Samsung sur Qualcomm.

Le rapport indique que Samsung fournira les modems 5G pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, sans mentionner l’appareil pliable. Mais l’histoire de . semble confirmer la fuite de code Android 12 d’il y a quelques jours. Encore une fois, la dernière version bêta d’Android 12 nous a dit que Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel Fold comprendront des modems 5G de Samsung.

Samsung a déclaré à . que son modem 5G prendrait en charge la technologie à ondes millimétriques, qui offre les vitesses 5G théoriques les plus rapides disponibles. Google a également déclaré que ses nouveaux téléphones prendraient en charge la technologie des ondes millimétriques. Mais aucune des parties n’a indiqué si les deux travaillaient ensemble sur la technologie Pixel 5G.