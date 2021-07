Plus de preuves que les marchés ne fonctionnent pas

La vérité, c’est que la seule chose qu’il réduit, ce sont les bénéfices des entreprises ; le revers de la médaille est qu’il augmente considérablement la croissance dans les économies largement axées sur les dépenses de consommation que nous connaissons aujourd’hui.

Au pire de la pandémie, tout le monde était très reconnaissant envers les «travailleurs de première ligne», qui ont été personnellement remerciés et applaudis au niveau national (dans de nombreux pays). Si les marchés fonctionnaient correctement en termes de valeur rémunératrice, les infirmières et les professionnels de la santé, la police, les employés municipaux, les commis de magasin, les livreurs, les travailleurs de concert, entre autres, auraient vu leurs salaires augmenter immédiatement et énormément. Au lieu de cela, Uber, Lyft, Amazon, etc., continuent d’utiliser des millions de personnes, y compris les célèbres travailleurs de première ligne, sans salaire et sans avantages sociaux ; il y aurait 55 millions de travailleurs pour les concerts aux États-Unis seulement, soit environ 17% de la population.

La double tragédie est que cette approche du marché est non seulement injuste, elle réduit la croissance. Par exemple, Amazon compte actuellement environ 800 000 employés qui gagnent un salaire médian de 27 000 $ par an ; cela signifie que la moitié de ses employés gagnent moins que cela—disons que la moitié inférieure gagne en moyenne 20 000 $ par an. Amazon rapporte également avec fierté qu’il paie un salaire minimum de 15 $/heure, ce qui se traduit par 31 200 $ pour un travailleur à temps plein. Ainsi, si les employés inférieurs à la médiane atteignaient le salaire de 15 $/heure pour un travail à temps plein, cela augmenterait le pouvoir d’achat de l’économie américaine – et, par conséquent, la croissance – de près de 4,5 milliards de dollars par an. Les revenus d’Amazon baisseraient d’autant. Et ce n’est qu’une entreprise et elle n’inclut pas ses employés de bureau, qui gagnent généralement 30 à 50 % de moins et n’ont aucun avantage.

La pandémie a mis en lumière cette injustice et cette folie macroéconomique, et il y a un nouvel élan d’énergie en faveur de la syndicalisation. Le président américain Joe Biden s’est prononcé fermement en faveur de la syndicalisation, dans ce que certains ont qualifié de “… la déclaration la plus pro-Union d’un président de l’histoire des États-Unis”. Le secrétaire américain au Travail se concentre de manière agressive sur l’augmentation des protections des travailleurs et pousse les entreprises à faire des travailleurs des concerts des employés à part entière avec des avantages médicaux et autres. De toute évidence, une nouvelle vague de syndicalisation est en vue aux États-Unis.

Les entreprises américaines ne vont certainement pas se retourner et faire le mort ; en effet, une tentative de syndicalisation des travailleurs d’Amazon dans un entrepôt en Alabama a échoué, en grande partie à cause des tactiques dures utilisées par Amazon, mieux décrites par un avis que le National Labor Relations Board a obligé Amazon à afficher sur ses lieux de travail, qui comprenait des points tels que : NE PAS vous menacer de perdre votre emploi si vous êtes un sympathisant syndical, Nous ne vous interrogerons PAS au sujet du syndicat, Nous ne vous surveillerons PAS pendant que vous participez à des activités syndicales, Nous ne vous menacerons PAS de représailles non spécifiées parce que vous êtes un partisan syndical, nous ne menacerons PAS d’« obtenir » des partisans syndicaux.

Bien que j’utilise Amazon comme exemple, même dans les cercles d’entreprise libéraux – un oxymore, s’il en est un –, je pense que la syndicalisation réduit la productivité. La vérité, c’est que la seule chose qu’il réduit, ce sont les bénéfices des entreprises ; le revers de la médaille est qu’il augmente considérablement la croissance dans les économies largement axées sur les dépenses de consommation que nous connaissons aujourd’hui.

La bataille sera longue et difficile car US Inc, en particulier les titans de la « nouvelle économie », ont un pouvoir politique énorme. (C’est peut-être la raison pour laquelle la Chine semble écraser son secteur technologique ; en plus de reconnaître que ces entreprises produisent peu de valeur pour l’économie réelle par rapport aux bénéfices qu’elles engrangent, la Chine peut également essayer de les empêcher d’atteindre un point où ils peuvent dicter au gouvernement sur tant de sujets, comme le font déjà les FAANGS en Occident). Mais ce sera gagné.

Il y aura une rationalisation significative des bénéfices pour une valeur réelle délivrée, dont une grande partie affectera les résultats des entreprises, et dont certains affecteront les déficits publics – les agents de santé du secteur public, les employés municipaux et la police. Aux États-Unis aujourd’hui, les policiers gagnent en moyenne 53 500 $ par an, soit 70 % de plus que le revenu médian (31 300 $) ; les revenus médians augmenteront certainement et si nous supposons qu’en tandem les salaires des policiers augmentent d’au moins 50 %, cela n’affecterait le déficit du gouvernement américain que d’environ 20 milliards de dollars.

Une autre idée intéressante, conforme à la tendance à la consolidation du travail, est celle d’une syndicalisation plus active de la police. C’est encore plus critique dans des pays comme l’Inde, où la police est complètement sous la coupe politique qui prévaut. Le parallèle avec un travail mal payé et mal traité est très clair : en moyenne, les policiers gagnent 31 000 roupies par mois, à peine 5 % de plus que le revenu médian. Les partis politiques de gauche doivent le reconnaître et organiser les agents de police pour faire pression pour de meilleurs salaires et conditions de travail/de vie – simplement amener les salaires de la police à la norme américaine d’être 70 % plus élevé que le revenu médian ne coûterait que Rs 4 000 crore par an. année. Il est important de noter que l’idée de la police en tant que main-d’œuvre pourrait avoir un impact politique de grande envergure, en particulier en rendant le système judiciaire plus réactif aux besoins des personnes.

