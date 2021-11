Plus de problèmes de COVID-19 au Bayern Munich

La Sabener Strasse est actuellement beaucoup plus vide que d’habitude en raison du fait que la plupart des joueurs du Bayern Munich sont partis en mission internationale avec leurs pays respectifs.

Plus précisément, 20 joueurs ont quitté Munich pour des missions internationales, mais il y a aussi maintenant plus de problèmes de coronavirus pour les joueurs du Bayern qui ont également affecté l’équipe nationale allemande.

Selon un nouveau rapport de Bild, le joueur du Bayern Munich II Torben Rhein a été testé positif pour le coronavirus après qu’il y ait eu une petite épidémie avec les U19 du Bayern. Actuellement, il n’y a pas de jeunes joueurs qui s’entraînent avec l’équipe première du Bayern, qui est déjà un très petit groupe. Corentin Tolisso, Marc Roca, Omar Richards, Michael Cuisance, Sven Ulreich et Christian Fruchtl composaient ce groupe, mais Julian Nagelsmann avait prévu d’utiliser certains des jeunes joueurs afin qu’ils puissent s’entraîner correctement avec suffisamment de personnes. En raison du récent cas positif de Rhein après la petite épidémie parmi les U19, Nagelsmann n’a la possibilité d’utiliser aucun de ces joueurs lors des séances d’entraînement à la Sabener Strasse et il y a actuellement plus d’entraîneurs que de joueurs pour les séances. Il était délibérément prévu de n’utiliser aucun des U19 afin d’augmenter désormais le risque de propagation des infections dans l’équipe senior, d’autant plus que la majorité d’entre eux se préparaient à partir en mission internationale.

Par la suite, peu de temps après l’annonce du cas positif de Rhein, Niklas Sule a également été testé positif après être déjà parti pour rencontrer Die Mannschaft à Wolfsburg. Il y avait voyagé avec ses coéquipiers du Bayern Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala et Karim Adeyemi du RB Salzurg, qui ont tous été considérés comme des contacts étroits et doivent maintenant être mis en quarantaine loin du reste de l’équipe.

Les joueurs non vaccinés en vertu de la réglementation actuelle doivent être mis en quarantaine pendant au moins 14 jours, ce qui s’applique évidemment à Kimmich, bien qu’il ne soit pas clair si c’est le cas, en particulier pour Gnabry et Adeyemi. Eric Maxim Choupo-Moting était également considéré comme un contact étroit de Sule, il manquera donc les prochains éliminatoires de la Coupe du monde du Cameroun contre le Malawi et la Côte d’Ivoire.

Selon Bild, Nagelsmann a fait un effort supplémentaire (littéralement) pour compenser le fait qu’il n’y avait que quatre joueurs de champ à l’entraînement aujourd’hui. Il a participé aux exercices de jogging et de stabilisation et a même parfois coupé une silhouette épuisée. Cuisance a été sensiblement gazée après des exercices de sprint qui impliquaient des passes rapides, des slaloms à travers des poteaux, des cordes de résistance et des finitions. Nagelsmann s’est mis à l’épreuve pour ajouter un corps supplémentaire et il est sûr de dire que le « hamster du titre » autoproclamé est plus que capable de courir sur la roue (ba dum tssss).

Photo de CHRISTOF STACHE/. via .