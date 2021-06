Plus de problèmes pour le Kerala BJP: le JRS allègue que CK Janu a obtenu 25 Rs supplémentaires en espèces pour un accord NDA

in

Le président de l’État du BJP, K Surendran, a réfuté les allégations et a déclaré que le parti engagerait des poursuites judiciaires à son encontre.

Dans ce qui pourrait être synonyme de plus de problèmes pour l’unité du Kerala du Bharatiya Janata Party (BJP), un dirigeant de Janadhipathya Rashtriya Sabha (JRS) a déclaré à la police que le président du JRS CK Janu avait été payé Rs 25 lakh en espèces en plus de Rs 10 lakh qui lui avaient été donnés pour retour à la NDA. La trésorière du JRS, Praseetha Azhikode, qui a d’abord présenté les allégations cinglantes, a déposé sa déclaration devant la branche criminelle de Wayanad. Une affaire a été enregistrée contre le président de l’État du BJP, K Surendran, dans le cadre de l’accord en espèces présumé après les allégations de Praseetha. Elle avait précédemment allégué que Janu avait reçu Rs 10 lakh pour retourner dans le giron de la NDA avant les élections à l’assemblée du Kerala.

Praseetha a également publié un clip audio d’une prétendue conversation entre Janu et Surendran. Dans l’audio, Surendran a été entendue dire que le JRS recevrait Rs 25 lakh pour son parti. Praseetha a allégué hier que Rs 25 lakh avaient été remis à CK Janu en espèces, contre l’affirmation du président de l’État du BJP selon laquelle le parti n’avait effectué que des transactions numériques pendant les scrutins. Elle a également allégué que si l’argent était destiné au parti et aux élections, Janu l’a utilisé à des fins personnelles.

Selon Praseetha, la prétendue transaction en espèces d’une valeur de Rs 25 lakh a eu lieu le 26 mars dans un foyer à Wayanad. Elle a affirmé que l’argent avait été remis à Janu par le secrétaire du district de BJP Wayanad, Prasanth Malavayal. « L’argent a été apporté dans un sac en tissu sous le couvert de prasadam du temple. Les bananes plantains étaient conservées au-dessus des devises dans le sac », a affirmé Praseetha. Elle a affirmé que l’accord avait eu lieu un jour après la prétendue conversation entre Janu et Surendran.

Le président de l’État du BJP, K Surendran, a réfuté les allégations et a déclaré que le parti engagerait des poursuites judiciaires à son encontre. Il a déclaré que le gouvernement de l’État ne pouvait pas faire taire le BJP en enregistrant des poursuites contre le parti.

Hier, la Haute Cour du Kerala a ordonné à la Direction de l’exécution de déposer un affidavit détaillé dans l’affaire où le président national de Loktantrik Yuva Janata Dal, Salim Madavoor, a demandé une enquête auprès d’une agence centrale pour déterminer la source de l’argent noir présumé utilisé par le BJP lors des élections. .

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.