Plus de puissance de feu pour les forces armées : après le russe Triumf, l’Inde achète des drones Predator-B aux États-Unis

Avant le dialogue de niveau ministériel Inde-États-Unis 2+2 au cours de la première semaine de décembre, l’Inde s’apprête à passer officiellement une commande de 30 drones « Predator-B » auprès de General Atomics, basé aux États-Unis. Avec ces drones, la marine indienne pourra effectuer la surveillance de ses frontières côtières avec plus de clarté.

Financial Express Online avait signalé plus tôt que l’accord devrait être officialisé avant la fin de 2021. La marine indienne est le principal service pour les véhicules/aéronefs télépilotés (RPV/RPA) à haute altitude et longue endurance (HALE) Predator (MQ-9). L’accord qui s’élève à environ 3 milliards de dollars pour 30 Predators de General Atomics – 10 chacun pour les trois services.

Ces drones sont facilement configurables et peuvent être personnalisés pour les besoins spécifiques du client. L’année dernière, la marine indienne avait loué le Predator au plus fort des tensions entre les armées indienne et chinoise. « Ces drones sont les plus hauts du monde. Et selon des sources, la marine indienne étant le service principal, a identifié des capteurs et des charges utiles à bord des drones Predator. «

Ces drones ont la capacité de transporter une charge utile externe de près de 2,1 tonnes, avec une autonomie de plus de 35 heures et de voler à une altitude de plus de 40 000 pieds.

Le Financial Express a été le premier à signaler la demande de ces drones par l’armée indienne et l’armée de l’air indienne en 2016. La première demande de 22 drones a été faite par la marine indienne en 2016, suivie plus tard par les demandes faites. par les deux autres services.

Une équipe spéciale et une histoire derrière Sea Guardian

Selon des sources, une équipe spéciale du meilleur équipage sans pilote du pays a parcouru le monde pour sélectionner un ensemble de capteurs ainsi qu’une cellule. Au cours de leur voyage, l’équipe indienne a eu l’occasion d’interagir avec l’US Air Force ainsi qu’avec la RAF avant de faire le choix de l’ensemble cellule et capteurs. Le processus qui fut long et très fastidieux de l’Indian’s Sea Guardian a été conçu. Les drones à venir seront très spécifiques aux besoins de la marine indienne ainsi que d’autres services.

Ces drones sont centrés sur le réseau et aideront le commandant de la marine indienne en mer à gagner en flexibilité ainsi qu’à réduire la chronologie des tireurs de capteurs. Ces drones ont la capacité de partager et d’interagir avec l’ASW maritime multirôle P-8i ainsi qu’avec les hélicoptères MH-60R qui rejoindront bientôt la Marine.

Le Dr Vivek Lall, directeur général de General Atomics Global Corporation, était l’un des cinq PDG/présidents d’entreprises mondiales qui ont été identifiés pour rencontrer le Premier ministre Narendra Modi en septembre. En fait, il était le seul de l’industrie de la défense à rencontrer M. Modi à Washington DC pendant 15 minutes.

Le commerce militaire entre l’Inde et les États-Unis a atteint environ 18 milliards de dollars et d’autres accords sont en cours.

Chaque service obtiendra des drones avec des configurations différentes car les charges utiles qu’ils utiliseront varieront.

Pourquoi la marine indienne a-t-elle besoin de ces drones ?

Ces drones sont synchronisés avec les avions de patrouille maritime à longue portée P-8i, les hélicoptères multirôles MH-60R qui arriveront bientôt en Inde. Ces drones aideront à suivre et à chasser les sous-marins et les navires de surface dans la région de l’océan Indien où la marine chinoise a accru sa présence.

