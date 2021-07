Plus de puissance musculaire, plus d’années de vie

12/07/2021 à 18h30 CEST

Des recherches récentes ont confirmé que les personnes âgées qui ont un puissance musculaire élevé, ils vivent plus longtemps et le font également avec un niveau d’autonomie plus élevé.

Mais jusqu’à présent, on ne savait pas quelles étaient les valeurs à partir desquelles la vie s’allongeait.

Eh bien, maintenant, deux nouvelles études ont réussi à déterminer quel est le seuil de puissance musculaire en dessous duquel la fonctionnalité physique commence à être perdue, ainsi que les valeurs qui déterminent qu’une personne souffre de dépendance physique sévère.

Les conclusions de ces études, développées par des chercheurs du CIBER de la fragilité et du vieillissement en bonne santé (CIBERFES) dans le Groupe GENUD Tolède (Université de Castilla-La Mancha – UCLM), ont été publiés dans les magazines «Journal de la cachexie, de la sarcopénie et du muscle” O “Médecine et science dans le sport et l’exercice«.

« Les preuves ont montré que la puissance musculaire est la principale variable qui influence la fonctionnalité physique chez les personnes âgées. Cependant, à ce jour, il n’y avait pas de seuils ni de valeurs normatives qui nous permettraient de diagnostiquer une faible puissance musculaire, ou simplement de savoir si les niveaux d’une personne sont normaux ou même positivement élevés par rapport au reste de la population », explique Ignacio Ara, coordinateur des études.

Pour chiffrer ces seuils, dans la première de ces études, les chercheurs se sont concentrés sur la recherche de la valeur de la puissance musculaire par rapport à la masse corporelle qui détermine un risque élevé de souffrir de problèmes de mobilité et de fonctionnalité physique.

Pour ce faire, ils ont analysé les données d’un total de 9 320 personnes âgées entre 60 et 103 ans et de quatre pays (Belgique, Danemark, Portugal et Espagne), et de 586 jeunes entre 20 et 60 ans.

Les résultats ont établi que ces niveaux minimaux de puissance musculaire elles correspondent à 2,1 W/kg chez la femme et 2,6 W/kg chez l’homme. Les personnes âgées en dessous de ces valeurs avaient un risque 10 fois plus élevé de souffrir de limitations fonctionnelles.

On perd de la puissance musculaire après 30 ans

Cet âge prend son péage petit à petit est un fait. Les chercheurs en charge de ces études ont observé que la perte de puissance musculaire relative débute après l’âge de 30 ans, aussi bien chez l’homme que chez la femme.

Et après 50 ans, ce processus s’accélère. A) Oui, Entre 30 et 50 ans, la puissance musculaire diminue au rythme de 1% chaque année; 50 à 80, vous perdez 2 à 5% par an, et déjà au-dessus de 80, la perte atteint jusqu’à 6-9% par an en moyenne.

« Ces informations sont très pertinentes pour l’application de politiques de santé qui agissent sur certaines tranches d’âge alors qu’il est encore temps de prévenir les problèmes de dépendance fonctionnelle qui pourraient survenir à l’avenir », précise Ignacio Ara.

Sur la base des données obtenues, l’étude collecte également des tableaux avec les chiffres de référence pour chaque sexe, qui permettent d’offrir au patient ou à l’utilisateur des informations sur si sa puissance musculaire est faible, normale ou élevée par rapport au reste de la population. .

“De cette façon, nous pouvons prévenir lorsqu’une personne s’approche des valeurs de risque et intervenir par le biais d’un programme d’exercices physiques individualisé qui améliore la puissance musculaire relative”, explique le premier auteur de l’étude, Julián Alcázar.

Puissance musculaire et dépendance sévère

Le deuxième travail développé dans ce domaine par cette équipe de chercheurs s’est attaché à identifier quelles valeurs de puissance musculaire relative déterminent qu’une personne souffre d’un problème de dépendance physique grave, comme ne pas pouvoir se lever d’une chaise de hauteur standard (45 cm) sans accoudoirs.

“Cette activité est d’une importance vitale au quotidien, car elle est le prélude à toute autre activité, et nécessite des niveaux minimum de puissance musculaire relative dans les jambes pour être réalisée”, précisent les chercheurs.

Au total, 11 583 personnes âgées ont participé à cette étude, également âgées de 60 à 103 ans et originaires de quatre pays européens : la Belgique, le Danemark, le Portugal et l’Espagne.

Les résultats ont révélé que bien que le niveau de puissance musculaire relative requis se lever d’une chaise dépend de la hauteur, le seuil moyen requis est d’environ 1,0 W/kg, sans être influencé dans ce cas par la variable sexe.

De plus, les chercheurs ont découvert que, parmi les personnes âgées qui n’atteignaient pas cette valeur minimale de puissance musculaire, 100 % souffraient de problèmes de mobilité, tels qu’une vitesse de marche lente, et environ 50 % souffraient d’un certain type de handicap dans les activités d’exercice. la vie quotidienne, comme le toilettage.

Pour cette raison, « le seuil de puissance musculaire relative identifié (1 W / kg) pourrait être une valeur critique, car inverser la situation musculaire et fonctionnelle chez les personnes âgées en dessous de ce niveau serait une tâche très compliquée, par rapport aux personnes supérieures à la valeur mentionnée”, souligne Julien Alcazar.

À cet égard, les chercheurs s’attachent à « empêcher les personnes âgées d’approcher cette valeur par des programmes d’intervention avec exercice physique individualisé visant à améliorer la puissance musculaire relative ».

Les indicateurs des deux études ont été intégrés dans l’application PowerFrail, une application de e-santé développé par ce même groupe de chercheurs et visant à évaluer la puissance et la fragilité musculaire chez les personnes âgées, tout en permettant de proposer, sur la base des données obtenues, des interventions d’entraînement physique individualisées pour améliorer ces conditions.