Plus de puissance pour le leader Verstappen

06/10/2021

Le à 13:37 CEST

« Si nous voulons battre Mercedes cette année, nous ne devons pas céder, nous devons continuer à apporter de nouvelles pièces à la voiture. Mon opinion est que si nous avons de bonnes chances de remporter le titre, nous devons en profiter. Je pense nous avons suffisamment de personnes dans l’équipe pour pouvoir développer une bonne voiture pour l’année prochaine également. » C’était à quel point le message de Max Verstappen était clair et puissant après le GP d’Azerbaïdjan. Le Néerlandais mène le classement des pilotes avec 4 points d’avance Lewis Hamilton et Red Bull mènent le championnat des constructeurs avec 26 points à propos de Mercedes. Ainsi, dans l’équipe des boissons énergisantes, ils restent concentrés sur leur voiture actuelle, qui la semaine prochaine au Grand Prix de France, fera ses débuts avec une nouvelle unité d’alimentation plus puissante et plus fiable.

En fait, les Japonais ne l’utilisaient plus à Bakou, où toutes les équipes propulsées par Mercedes et Ferrari ont changé de moteur sans pénalité, préférant continuer les tests pour vérifier sa fiabilité, notamment dans le turbo.

“Honda s’est abstenue d’installer un nouveau moteur dans ses quatre voitures à Bakou. Un nouveau moteur a été annoncé pour le Paul Ricard. L’amélioration de la fiabilité devrait permettre au six cylindres d’augmenter la puissance », rapporte la publication allemande Auto Motor und Sport. L’objectif est d’avoir la meilleure arme pour continuer à augmenter l’avantage avec Mercedes. Bien faire les choses en France est essentiel, car C’est un circuit où Mercedes a toujours gagné depuis son retour au calendrier.

Le nouveau moteur sera monté en principe Max Verstappen, Sergio Pérez et Pierre Gasly. Yuki Tsunoda devra attendre de le recevoir car le Japonais en est déjà à son deuxième groupe motopropulseur de la saison, après les problèmes de fiabilité qu’il a subis en début d’année

Renault devrait également préparer une mise à niveau du moteur Alpine à partir de Fernando Alonso et Esteban Ocon font leurs débuts au Paul Ricard. Il s’agit d’un nouveau groupe motopropulseur avec un système d’échappement modifié pour éviter la surchauffe et permettre à Alonso et Ocon de tirer le maximum de puissance de leur voiture A521.