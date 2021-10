Plus de puissance pour les capacités de reconnaissance maritime de la marine indienne alors qu’un autre P8i arrive

La marine indienne exploite des avions P-8i

Lundi, la marine indienne a reçu son 11e avion de patrouille anti-sous-marin de reconnaissance maritime à longue portée P-8I de la société Boeing basée aux États-Unis.

La marine indienne possède déjà une flotte de ces avions qui ont effectué plus de 30 000 heures de vol depuis son introduction en 2013.

En savoir plus sur le 11e P-8i

Il s’agit du troisième appareil livré dans le cadre d’un contrat d’option portant sur quatre appareils supplémentaires que le ministère de la Défense avait attribué en 2016.

Cet avion est également exploité par le pays membre de QUAD, l’Australie, et les membres de l’AUKUS nouvellement formé (Australie, Royaume-Uni et États-Unis). La Royal Australian Air Force et la Royal Air Force du Royaume-Uni exploitent des P-8.

Cet avion a joué un rôle important dans l’amélioration des capacités de reconnaissance maritime de la marine indienne. En fait, India Navy a été le premier client international de la société américaine Boeing pour le P-8 et exploite la plus grande flotte en dehors des États-Unis. Cet avion a également été déployé par la marine indienne lors de missions de secours et humanitaires. Pour l’Inde, cet avion ajoutera plus de puissance aux capacités de la marine dans la région de l’océan Indien (IOR) où la Chine renforce agressivement sa présence.

Un autre P-8i est attendu prochainement. Et il n’y a aucun changement dans la configuration de l’avion qui est arrivé aujourd’hui. Pourquoi? Parce qu’ils sont tous du même lot. À l’avenir, il est prévu d’intégrer certains changements tels que les communications cryptées, qui devraient contribuer à l’interopérabilité des équipements de défense que l’Inde a achetés aux États-Unis.

Et, plus important encore, lorsque les marines du QUAD et pendant les exercices multilatéraux en mer, la communication entre elles sera encore renforcée.

Comme cela a été signalé précédemment, la marine indienne exploite des P-8i et la marine américaine utilise des avions P8A Poseidon. Ainsi, lors des exercices navals, les deux parties peuvent partager des renseignements opérationnels en temps réel, ce qui inclut également une image tactique commune sécurisée.

Selon un communiqué officiel publié par Boeing, il soutient la flotte croissante de P-8I de l’Inde en fournissant une formation aux équipages de conduite, un service de représentant de service sur le terrain, des pièces de rechange et du matériel d’assistance au sol.

L’entreprise est également en train d’achever la construction du centre d’assistance à la formation et de traitement des données (TSDH) à l’INS Rajali, à Arakkonam, dans le Tamil Nadu. Et dans le cadre d’un contrat de formation et d’accompagnement signé en 2019, des travaux sont en cours sur un centre secondaire à l’Institut naval de technologie aéronautique de Kochi.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.