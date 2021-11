Plus de quatre ans d’attente douloureuse plus tard, nous avons enfin du Paprium – mais est-ce que c’est bon ?

Image: Nintendo Life / Damien McFerran

Paprium la route vers la libération a été assez tumultueuse, c’est un euphémisme. Produit de la campagne de financement participatif « Magical Game Factory » de WaterMelon Games qui a débuté en 2012, ce combattant à défilement était destiné à pousser le matériel Sega Mega Drive / Genesis à ses limites absolues via des puces personnalisées et des techniques de programmation ingénieuses. WaterMelon, vous vous en souvenez peut-être, est l’indie derrière Jetée solaire, une autre version de Mega Drive qui a finalement fait son chemin vers la Wii U. Compte tenu de l’intérêt croissant pour les jeux rétro ces derniers temps – et du mini-renouveau du genre beat ’em up à défilement de ceinture – il est facile de comprendre pourquoi Paprium a tant attiré beaucoup d’attention lorsqu’il a été officiellement annoncé pour la précommande en 2017. Cependant, depuis lors, il y a eu une montagne de presse négative autour du titre et du patron actuel de WaterMelon, Gwénaël Godde, mieux connu sous le nom de Fonzie.

Nous étions l’un des nombreux à avoir passé une pré-commande en 2017 dans l’espoir de jouer bientôt à un tout nouveau bagarreur à défilement horizontal sur nos consoles Mega Drive. Cependant, comme nous l’avons déjà couvert sur ce site même, les choses ne se sont pas déroulées exactement comme prévu et la gestion de la situation par WaterMelon a parfois été tout à fait catastrophique. Paprium a raté la date de lancement proposée et des mois de silence radio ont suivi, à tel point que même l’artiste principal du jeu a été laissé de côté. Fonzie a imputé une grande partie de la responsabilité à un « partenaire PayPal » qui « saisit nos fonds pour une durée illimitée via un ensemble de techniques d’extorsion », qui incluaient apparemment « la sous-traitance de sales affaires en Chine ». En 2019, il a été révélé que le développement était de retour à la suite d’une « fête de lancement » vraiment désastreuse à la fin de 2018, mais le silence est retombé jusqu’à ce qu’en 2020, certaines personnes commencent réellement à recevoir leurs copies de Paprium. Nous disons « certains », car tous ceux qui ont précommandé en 2017 n’en ont pas eu un (y compris nous), et au début de 2021, Fonzie a envoyé un e-mail plutôt troublant qui n’a pas fait grand-chose pour inspirer confiance ; il a affirmé que le jeu était développé « gratuitement » en raison du manque d’accès aux fonds et que WaterMelon allait vendre sa propriété intellectuelle ou commander de lever des fonds.

Au milieu de tout ce chaos déjà considérable, d’autres problèmes ont commencé à émerger. Il y a eu des accusations de racisme et d’homophobie, l’un des personnages faisant référence à un stéréotype chinois offensant et un autre à un stéréotype gay (clairement basé sur un design ennemi similaire vu dans la version japonaise de Streets of Rage 3, qui a été retiré des versions occidentales Du jeu). C’était déjà assez grave, mais certains critiques aux yeux d’aigle qui ont étudié les premiers écrans du jeu ont remarqué que de nombreux sprites semblaient s’inspirer en grande partie d’autres titres, tels que Streets of Rage, Capcom Vs. SNK 2 et Roi des combattants XI, entre autres. Ce plagiat effronté est en fait référencé dans le livre d’art en édition limitée qui est livré avec certaines versions de Paprium, et, étant donné l’orientation du jeu dans les années 90, pourrait être considéré comme authentique à l’époque – de peur d’oublier combien de fois Arnie et Stallone sont apparus dans jeux vidéo sans leur autorisation. Cependant, cela a néanmoins ajouté à la perception négative qui entoure le jeu – ce qui est dommage, car, dans l’ensemble, Paprium est une belle entreprise, compte tenu de la nature vintage du système sur lequel il fonctionne.

Le patron de WaterMelon, Gwénaël ‘Fonzie’ Godde, insiste sur le fait que le jeu devrait être joué sur un tube cathodique à l’ancienne, c’est donc exactement ce que nous avons fait (Images : Nintendo Life / Damien McFerran)

Il y a eu de nombreux récits de ce qui s’est passé au cours du développement prolongé de Paprium (celui-ci, en particulier, est excellent, mais gardez à l’esprit un langage coloré – tandis que les chaînes YouTube Game Sack et Slope’s Game Room ont toutes deux d’excellentes vidéos sur le jeu), mais une chose est sûre : cette balade n’est pas encore terminée. Malgré les assurances répétées de Fonzie que le jeu ne deviendrait jamais numérique, WaterMelon a financé Paprium dans le but de l’amener sur les systèmes modernes ; à en juger par le message de soutien que nous avons reçu de WaterMelon concernant notre précommande toujours inachevée, il semblerait que les fonds collectés grâce à cette campagne seront également utilisés pour produire des exemplaires exceptionnels pour ceux qui ont remis leur argent durement gagné en 2017.

Tout au long de tout cela, une chose est restée constante : l’artiste et directeur artistique de Paprium, Luis Martins (qui a également travaillé sur des artistes comme Tomb Raider, Watch Dogs 2, For Honor et Extraction Rainbow Six), la même personne qui a exprimé son mécontentement en 2018, est restée en contact avec nous et s’est battue pour que le développement assiégé de Paprium n’éclipse pas complètement les chances du jeu de trouver le public qu’il mérite. Martins – qui a depuis reconstruit sa relation de travail avec WaterMelon – est la personne que nous devons remercier pour la copie de Paprium qui réside actuellement dans le bureau de Nintendo Life. Conscient du fait que nous n’avions toujours pas reçu notre exemplaire du jeu, il a non seulement eu la gentillesse d’en envoyer un de sa propre collection, il l’a également signé (vous pouvez consulter plus de travaux de Martins sur d’autres ‘ jeux néo-rétro’, comme Demons of Asteborg, qui est aussi sur Switch ainsi que sur Mega Drive).

Mis à part les nombreux problèmes que WaterMelon a rencontrés pour mettre Paprium entre les mains de joueurs comme nous, la question demeure : est-ce que c’est bon ? Il est indéniable que le jeu lui-même pousse vraiment la Mega Drive à son potentiel maximum. Les sprites sont grands et animés en douceur, le son est d’une clarté impressionnante et la musique – fournie par David « Groovemaster303 » Burton aka et Trevin « Jredd » Hughes – est presque uniformément excellente. Certes, il s’agit d’un combattant à défilement horizontal qui a l’air et qui joue bien et qui est soutenu par un mode ‘Original’ inventif qui fait des choses sympas avec les conventions du genre. Par exemple, vous débloquez de nouveaux personnages et itinéraires à travers le jeu pendant que vous jouez, et les joueurs peuvent également choisir de se transformer en méchant et d’occuper le « trône » laissé vacant par le patron de chaque zone. Ce faisant, ce personnage n’est plus jouable jusqu’à ce qu’il soit vaincu – un concept intéressant qui est peut-être un hommage à la «mauvaise» fin de l’original Streets of Rage.

Paprium est conçu pour fonctionner sur le matériel Sega d’origine, et cela inclut le Nomad – bien qu’il ait été signalé qu’il ne se chargerait pas sur certaines variantes de la machine (Image: Nintendo Life / Damien McFerran)

Le répertoire habituel de mouvements est proposé, y compris les saisies, les lancers, les blocs, les attaques en cours et la possibilité d’infliger des dégâts aux ennemis abattus avec le mouvement « intimidateur » (celui-ci est associé à son propre bouton lors de l’utilisation d’un pavé à 6 boutons, qui le jeu encourage). Vous pouvez également vous retourner derrière votre ennemi lorsque vous l’attrapez, à la manière de Streets of Rage, et l’utiliser comme bouclier. D’une manière soignée, les joueurs peuvent ingérer la drogue BLU, transformant leur personnage en un monstre invulnérable super puissant pendant une brève période. Le hic, c’est que l’utilisation continue de BLU entraîne une dépendance de votre personnage, comme n’importe quelle drogue, et une partie de votre barre de vie devient bleue. Si votre santé tombe dans cette section bleue, votre personnage devient alors plus faible et plus lent car il souffre des effets du retrait. Il y a aussi des « manèges » de style Golden Axe à exploiter, ainsi que d’autres bonus qui augmentent votre force d’attaque.

En oubliant le drame qui a entouré Paprium depuis sa création, il est indéniable qu’il s’agit d’une interprétation très divertissante de l’un des genres de jeu les plus usés. Les personnages se contrôlent bien, les attaques se connectent avec un bruit sourd satisfaisant et la sélection de mouvements est suffisamment élaborée pour que les choses restent variées et intéressantes – et parfois, l’écran nage positivement avec les ennemis sans le moindre soupçon de ralentissement. Ajoutez un deuxième lecteur humain, et cela devient encore plus agréable (si vous avez connecté le Mega-CD, vous pouvez utiliser le processeur de cette unité pour contrôler le deuxième lecteur). Il existe également un mode « Arène » à quatre joueurs à débloquer.

C’est donc le bon moment, mais Paprium correspond-il à des offres plus récentes, telles que Streets of Rage 4 ? En toute honnêteté, ce n’est pas le cas – mais cela tient certainement le coup par rapport aux exemples du genre des années 90, même s’il y a des choix de conception carrément étranges ici. Par exemple, terminer le jeu verrouille ce fichier de sauvegarde particulier, ainsi que tout ce que vous avez déverrouillé – une décision vraiment exaspérante qui signifie que vous devez tout recommencer à zéro. De plus, l’IA ennemie, même dans les conditions les plus difficiles, est souvent douloureusement facile à vaincre ; de nombreux ennemis restent ancrés sur place, attendant que vous les attaquiez, et la plupart peuvent être facilement vaincus avec des coups de pied sautés (même les boss). Paprium vous trolle même fort lors de son premier démarrage; au lieu d’afficher le jeu complet, une variante massivement simplifiée vous est présentée qui vous fait supposer qu’il y a un problème de compatibilité ; ce n’est qu’au deuxième démarrage que le jeu proprement dit est offert. Cette version simpliste de Paprium est également affichée lors de l’exécution du jeu sur une console analogique Mega SG (du moins c’était avant une récente mise à jour du firmware) – Fonzie est notoirement dédaigneux de tout ce qui n’est pas du matériel Sega à 100% d’origine, voyez-vous. Quel farceur !

Images : Nintendo Life / Damien McFerran

On a beaucoup parlé du matériel « personnalisé » qui réside à l’intérieur de la cartouche elle-même, avec des comparaisons entre Paprium et le propre Virtua Racing de Sega, qui contenait le chipset SVP pour augmenter les capacités du matériel hôte. WaterMelon a baptisé le chipset « DATENMEISTER », mais l’inspection du jeu final révèle une sélection de composants standard, notamment un FPGA Altera, un microcontrôleur STMicroelectronics, un microcontrôleur Spansion et une RAM à semi-conducteur ISSI, entre autres.

Ceux-ci sont recouverts d’une épaisse couche d’époxy pour les dissimuler, ainsi que d’une plaque métallique totalement superflue qui se trouve sur le dessus (cette plaque est souvent lâche à l’intérieur de la cartouche, ce qui crée un bruit de cliquetis alarmant – Martins a eu la gentillesse d’ouvrir le chariot et retirez-le avant de nous l’envoyer). Un point d’intérêt particulier est la présence d’un connecteur sur le dessus de la cartouche qui permettra (à terme) aux joueurs de connecter le « MegaWire 4 », que WaterMelon a réservé pour l’application de contenu téléchargeable ainsi que la possibilité de publier des scores en ligne. . Ce port pourrait potentiellement permettre à WaterMelon de résoudre certains des problèmes d’IA avec le jeu, mais étant donné ce qui s’est passé jusqu’à présent, nous ne retiendrons pas notre souffle. De tels correctifs sont plus susceptibles d’être appliqués dans le prochain portage vers des formats modernes, ce qui promet de nombreuses améliorations par rapport au jeu de base.

Donc, après ce qui semble être une vie, nous avons enfin Paprium. C’est certainement un jeu intéressant, rempli de secrets et doté de visuels et de sons incroyables. Cependant, il est loin d’être parfait et sa route tortueuse vers le marché aura entaché toute la bonne volonté des gens envers le projet lors de son annonce officielle en 2017. La campagne de financement participatif – qui comprend également une version « mini » du jeu pour le jeu Sega Gear – a été un succès, et cela permettra, espérons-le, à Fonzie et WaterMelon de remplir les précommandes qu’ils ont prises il y a toutes ces années et de présenter une version encore meilleure du jeu sur les systèmes modernes, où il atteindra un public beaucoup plus large. Reste à voir si cela se produira réellement ; Le comportement antérieur de Fonzie n’engendre certainement pas la confiance, mais cela mis à part, Paprium est une expérience suffisamment solide pour mériter le détour – en supposant que vous puissiez mettre la main sur une copie, bien sûr; nous attendrions toujours le nôtre sans la gentillesse du directeur artistique du jeu.

