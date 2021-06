Plus de radars en ville pour que les nouvelles limitations de vitesse soient respectées | Moteur

Le procureur de la sécurité routière a demandé que la présence des radars soit renforcée pour s’assurer que les nouvelles limitations de vitesse en ville soient respectées

“Nous ne sommes pas partisans de l’imposer sur la base de la police et des radars, mais de convaincre”, a déclaré le directeur général de Traffic, Pere Navarro, lors d’une réunion numérique sur les villes à 30 km/h. Mais il semble que son avis ne soit pas partagé par le procureur de la Sécurité routière qui a demandé plus de radars pour s’assurer que les nouvelles limitations de vitesse en ville sont respectées.

Le bureau du procureur de la sécurité routière a envoyé une lettre officielle aux agents de la circulation locaux et régionaux pour promouvoir le fonctionnement du radars dans les zones urbaines dans le but de mettre en œuvre la limite de vitesse de 30 km/h dans les rues à sens unique. Rappelons qu’en ville, la régulation de la circulation est de compétence communale, ces radars n’apparaissent donc pas sur la liste DGT.

Plus de radars, plus d’alcootests et plus de monde

Lors d’une conférence de presse, Bartolomé Vargas, procureur de la Sécurité routière, a demandé que la présence de radars sur les routes urbaines et que le contrôles d’alcootest et la poursuites pénales pour conduite sous l’influence de l’alcool sur toutes les routes, c’est-à-dire plus encombrées de circulation. En ce sens, sa proposition est qu’une enquête soit ouverte non seulement lorsque le taux de 0,6 milligramme d’alcool par litre expiré, ce que la loi exige, est dépassé, mais aussi lorsqu’un taux inférieur est accordé (entre 0,6 et 0,4) et en cas de conduction anormale.

Vargas a également annoncé que le bureau du procureur qu’il dirige travaille sur une “stratégie de sanction” visant à l’utilisation d’applications signalant la présence de contrôles, notamment ceux concernant l’alcool et les drogues. Au bureau, il demande à la police locale des informations sur les applis “qui perturbent le fonctionnement des contrôles de vitesse et d’alcoolémie”, notamment cette dernière.

Le procureur de la Sécurité routière justifie sa proposition en veillant à ce que les taux d’accidents soient supérieurs aux flux de circulation et rappelle que 30% des accidents de la circulation sont dus à la vitesse et 25% à la consommation d’alcool.

La police locale devra signaler le nombre de radars qu’elle place

Le 11 mai, les nouvelles limitations de vitesse en ville sont entrées en vigueur, imposant, entre autres, un maximum de 30 km/h sur les routes à sens unique. Selon la DGT, la mesure affecte entre 60 et 70 % des rues en Espagne et vise à rendre les villes plus humaines, plus saines et plus sûres.

La modification du Code de la route établit également une limite de vitesse dans les centres urbains de 20 km/h sur les routes qui ont une seule chaussée et plate-forme de trottoir et de 50 km/h sur celles à deux voies ou plus dans chaque sens.

Le procureur a rappelé que la limitation à 30 km/h n’est pas un “événement de l’Espagne” mais une proposition internationale qui est liée à un modèle de ville dans lequel ils peuvent cohabiter voitures, cyclistes et piétons. Il a souligné que cette mesure ne sera pas efficace si “les contrôles radar, notamment les téléphones portables”, ne sont pas renforcés, et il espère que les communes le feront progressivement.

A la demande du parquet, la police urbaine doit désormais informer mensuellement les procureurs délégués du nombre de contrôles qui sont déployés sur le territoire sur lequel ils exercent leurs pouvoirs, afin que le ministère public puisse exposer les sanctions appropriées.

Cet article a été publié dans Autobild par Noelia López.