Plus de règles pour la réglementation des OTT par le gouvernement peu probable

Si les consommateurs constatent qu’il y a eu violation de l’une des lignes directrices ou du code d’éthique établi pour les OTT, ils peuvent alors demander réparation par le biais d’un mécanisme de recours à trois niveaux avec différents niveaux d’autorégulation.

Il est peu probable que le gouvernement adopte une nouvelle législation concernant la réglementation du contenu offensant comme la pornographie sur des plates-formes OTT (over-the-top) comme Netflix, Amazon Prime Video, etc., car il estime que les lois existantes contiennent des clauses pour traiter de tels cas. Des sources ont déclaré que bien qu’une décision finale n’ait pas été prise, il est probable que le Centre informera la Cour suprême des dispositions pertinentes et attendra d’autres instructions.

Des sources ont déclaré à FE que la loi sur les technologies de l’information – les nouvelles directives notifiées le 25 février ne faisaient partie que de cette loi – contient déjà les articles 67, 67A et 67B qui traitent des questions relatives à la pornographie et aux obscénités et prévoient des sanctions. Par exemple, l’article 67 traite de la transmission ou de la publication de matériel obscène; L’article 67A interdit la transmission ou la publication d’actes sexuellement explicites sous forme électronique; et l’article 67B interdit la pornographie juvénile et le toilettage ou l’exploitation des enfants. Les sanctions dans ces cas vont de trois à cinq ans et des amendes supplémentaires peuvent être imposées.

En outre, les lignes directrices notifiées le 25 février en matière de nudité et de sexe prévoient qu ‘«aucun contenu interdit par la loi à l’heure actuelle en vigueur ne peut être publié ou transmis».

Les sources gouvernementales estiment que si la même chose est portée devant le CS, il est probable que la nécessité de faire adopter une nouvelle législation pour traiter ces questions ne sera peut-être pas nécessaire.

Comme on le sait, le 5 mars, le CS avait déclaré que les nouvelles lois notifiées par le gouvernement le 25 février pour réglementer le contenu diffusé par les plateformes OTT manquaient de clauses relatives à la présélection du contenu ainsi qu’à la poursuite des contrevenants. Il avait donc demandé au gouvernement de rédiger une nouvelle loi avec des dispositions plus fortes et plus strictes pour réglementer le contenu des plateformes OTT, et également de soumettre une copie du projet de loi pour examen.

Les remarques et instructions de la cour suprême sont venues tout en accordant une protection contre l’arrestation à la responsable indienne d’Amazon Prime Video, Aparna Purohit, dans le cadre de l’enquête en cours contre la série Web Tandav.

Dans le cadre de cette audience, le tribunal avait également exprimé son mécontentement face à de nombreuses plates-formes de diffusion en continu de contenu répréhensible, y compris de la pornographie, et avait souligné la nécessité de pré-filtrer le contenu sur les plates-formes OTT en raison de la présence de matériel pornographique. Les nouvelles lois, qui ont été notifiées le 25 février, couvrant les OTT en dehors des autres plates-formes de médias sociaux, que le Centre a décrites comme une réglementation légère, obligent les OTT à auto-classer le contenu en cinq catégories basées sur l’âge, comme le font actuellement les films et la télévision. Les catégories sont – U (Universel), U / A 7+ (ans), U / A 13+, U / A 16+ et A (Adulte).

Au premier niveau, le grief serait traité par les éditeurs / propriétaires de ces entités.

Au deuxième niveau, il y aurait des organes d’autorégulation d’éditeurs / propriétaires dirigés par un juge à la retraite de la Cour suprême, ou des tribunaux de grande instance, ou une personnalité éminente du domaine. Si ces deux niveaux ne parviennent pas à traiter de manière satisfaisante les griefs, la question sera alors examinée par un mécanisme de surveillance qui comprendrait un panel gouvernemental interministériel.

