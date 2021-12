Plus de retards attendus au Bayern Munich pour Serge Gnabry, Niklas Sule négociations contractuelles

Le Bayern Munich envisage toujours de renouveler le contrat de Serge Gnabry, mais des options sont toujours ouvertes pour Niklas Sule. Le Bayern a déjà lié Joshua Kimmich et Leon Goretzka à de nouveaux accords, et ils prévoient également de renouveler le contrat de Thomas Muller à un moment donné avant l’expiration de son contrat actuel en juin 2023. Avec tous les revers financiers causés par la pandémie de coronavirus, naviguer à travers les contrats et le marché des transferts est de plus en plus difficile, non seulement pour le Bayern, mais pour les clubs du monde entier. Kimmich et Goretzka devaient s’attendre à des augmentations de salaire inférieures à ce qu’elles auraient été si la pandémie n’avait pas eu lieu.

Selon de nouvelles informations d’Abendzeitung, le front office du Bayern implore à la fois Sule et Gnabry de considérer la situation financière actuelle du club en raison de la pandémie. Les deux joueurs, avec leurs agents et représentants, auront une évaluation d’eux-mêmes et de leurs propres revendications salariales, mais ils pourraient ne pas être aussi réalistes. Le contrat de Sule expire cet été tandis que celui de Gnabry expire en 2023, mais il est devenu clair du club qu’ils finiront par conclure un nouvel accord pour Gnabry, tandis que la situation de Sule reste plus ouverte.

Depuis mars 2020, lorsque la pandémie a provoqué une pause dans les matchs à travers l’Europe, le Bayern a enregistré une perte d’environ 150 millions d’euros, et maintenant que Geisterspiele a été réintroduit en raison de l’augmentation des taux d’infection en Bavière, d’autres pertes sont prévues. Ce sera le cas pour le reste de l’année civile, mais il reste à voir ce qui se passera avec 2022 en ce qui concerne le nombre de fans en Bavière. Le front office du Bayern indique clairement que Sule et Gnabry devraient tenir compte de ces pertes lorsqu’il s’agit de la table des négociations.

Avec moins de temps que Gnabry et l’intérêt d’autres clubs à l’étranger, la situation de Sule est un peu plus délicate. Toutes les portes sont encore ouvertes à ce stade, et comme Oliver Kahn l’a récemment répété, il n’est pas tout à fait sûr que Sule attendra le salaire que le Bayern est prêt à lui offrir. « Cela dépend toujours de ce que demande le joueur. Nous avons clairement indiqué à David Alaba que nous avions certaines limites », a-t-il déclaré. Il a poursuivi en disant que cela dépend de « si nous pouvons trouver une base sur laquelle cela peut fonctionner pour les deux parties », soulignant qu’elles doivent « inclure la situation globale dans toutes les considérations ».

Du point de vue de Julian Nagelsmann, il est primordial que le Bayern puisse négocier une prolongation de contrat en raison de l’importance de Sule cette saison. Il s’est imposé comme un arrière droit de fortune à des moments où Benjamin Pavard et Josip Stanisic n’étaient pas disponibles en plus de ses contributions en tant qu’arrière central. Il y a même des experts et des fans qui suggèrent que Sule est la solution à long terme à l’arrière droit, laissant Dayot Upamecano et Lucas Hernandez comme le principal couple arrière central. D’autres clubs sont intéressés et pourraient potentiellement offrir plus d’argent, mais c’est le travail du Bayern de convaincre Sule qu’il sera dans son intérêt de rester.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .