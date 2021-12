Plus de retards attendus en 2022, mais il y aura aussi plus de jeux exclusifs | Jeux

Les analystes prédisent qu’il continuera d’y avoir de nombreux retards dans les jeux vidéo en 2022 et que le stock de consoles en souffrira toujours, mais le nombre de jeux exclusifs de nouvelle génération, pour PS5 et Xbox Series X | S, augmentera,

L’année 2021 a continué d’être marquée par l’impact de Pandémie de covid-19, et dans l’industrie du jeu vidéo on l’a peut-être plus remarqué qu’en 2020. Les jeux qui étaient en plein développement en 2020, prévus pour 2021, ont dû s’adapter au télétravail, donc beaucoup ont dû être retardés.

De même, les jeux qui sont sortis cette année, comme Deathloop ou Halo Infinite, ont également subi de longs retards, tandis que d’autres, comme Horizon Forbidden West, Elden Ring ou Gotham Knights ils sont attendus dans les premiers mois de 2022, provoquant un embouteillage inhabituel de jeux pendant les mois froids de février et mars.

Selon deux analystes de l’industrie du jeu vidéo, Daniel Ahmad et Benji Sales, cité dans WindowsCentral, cette situation ne va pas beaucoup changer en 2022.

Les jeux continueront d’être retardés, il restera presque impossible d’acheter une PS5 ou une Xbox Series X… et les entreprises devront peut-être adopter de nouvelles stratégies pour rester à flot.

« Les retards de jeu ne seraient pas inattendus compte tenu de l’impact de la pandémie et de la transition vers le télétravail », a déclaré Ahmad. Par conséquent, « les développeurs essaieront prioriser les mises à jour sur les jeux existants ou les petits projets, qui ont des périodes de développement plus courtes.

Ahmad explique que certaines études se sont déjà adaptées au travail à distance, « et nous avons déjà vu des études signer de grands projets à partir d’environnements complètement distants, et adopter une politique de télétravail permanent ».

Un exemple pourrait être, selon ses propres développeurs, Marvel’s Guardians of the Galaxy, qui a été à peine touché par la pandémie (ce qui a aidé à ce qu’il s’agisse d’un jeu solo).

Cependant, « alors que certains studios ont pu passer complètement au télétravail, d’autres ont beaucoup souffert. Nous avons vu des jeux subir des retards d’un an ou plus, et certains qui sont sortis pendant la pandémie l’ont fait dans un état difficile. » explique Benji Pouvez-vous penser à un exemple ?

« J’espère que la plupart des études continueront à être axées sur le développement personnel, mais la plupart seront plus complètes pour accueillir vos employés », a déclaré Benji.

Benji évoque un autre problème qui inquiète certains joueurs, notamment ceux qui n’ont pas pu acheter une nouvelle PlayStation 5 ou Xbox Series X en raison du manque de composants, qui est un problème qui affecte de nombreux secteurs et se poursuivra l’année prochaine (bien que certains soient plus optimistes).

Les jeux continueront-ils à sortir pour les consoles PS4 et Xbox One ? « Je pense que de nombreux développeurs seront déjà à l’aise de publier des jeux uniquement pour la génération actuelle – PS5 et Xbox Series – car la base d’utilisateurs combinée entre les deux est déjà très importante, bien qu’elle ne soit pas en mesure de répondre à toute la demande. »

Benji espère que en 2022, nous verrons beaucoup plus de jeux exclusifs de la « nouvelle génération », même si nous devrions arrêter de l’appeler ainsi. Cependant, Ahmad pense que la transition vers ces consoles modernes sera plus lente.

Et pas seulement parce que les utilisateurs ne peuvent pas les acheter, mais parce que d’autres secteurs parallèles se développent, comme les jeux en streaming ou les jeux sur PC.

Si les services de streaming comme Xbox Cloud Gaming sur Game Pass ou la rumeur du « nouveau PS Plus » continuent de croître, les développeurs pourraient envisager passer définitivement à des jeux exclusifs pour le dernier matérielCependant, grâce au cloud, ils peuvent être joués sur d’autres types d’appareils (vous pourrez très probablement jouer à Starfield sur Xbox One, par exemple).

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.