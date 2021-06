Plus de revenus et de contenu en streaming devraient augmenter le stock de GNUS

Fournisseur de divertissement en streaming Marques de génie (NASDAQ :GNUS) est connu pour sa large sélection de contenus adaptés aux familles. Cela peut ne pas sembler trop excitant pour les adultes, mais les traders doivent savoir que les actions GNUS sont tout sauf ennuyeuses.

Comme nous le verrons, ce stock est capable de monter en flèche sans avertissement préalable. D’un autre côté, si votre timing est décalé, vous pourriez finir par l’acheter près du sommet.

Et donc, comme pour tout choix de penny stocks – défini par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis comme une action qui se négocie à moins de 5 $ par action – vous devez faire attention aux actions GNUS.

Pourtant, une position de taille modérée pourrait être justifiée alors que Genius élargit son pipeline de contenu pour les enfants – et démontre sa capacité à générer de solides revenus.

Un regard plus attentif sur le stock de GNUS

Si vous voulez la preuve que les actions GNUS peuvent créer de la richesse très rapidement, il n’est pas difficile de trouver des exemples.

Un cas dramatique s’est produit au cours de l’été 2020. C’est à ce moment-là que les actions de Genius sont passées de 32 cents en mai à 11 $ en juin. Il existe également d’autres exemples de gains énormes cette année – en janvier, puis à nouveau en mars.

Voici où cela devient délicat, cependant. Après chacun de ces rallyes, le cours de l’action GNUS a fortement baissé. Alors, permettez-moi de souligner à nouveau que le timing est de la plus haute importance lorsqu’il s’agit de ce stock.

GNUS a clôturé à 1,91 $ le 2 juin 2021. Tout au long du premier semestre, le plancher a été d’environ 1,50 $ et le haut de gamme près de 3 $. Par conséquent, il peut y avoir une très bonne opportunité d’achat ici pour les commerçants agiles, en fonction du prix au moment de l’achat.

Genius et son « contenu à succès éprouvé »

Parfois, les écrivains abusent de certains mots, comme « sans précédent » ou « incroyable ». (Je me désigne ici.) Peut-être pouvons-nous également ajouter « prouvé » à la liste. Pourtant, Genius Brands a 100% raison de dire que la société ajoute du contenu éprouvé à sa gamme.

Comme toujours, Chris MacDonald, collaborateur d’InvestorPlace, est opportun dans ses rapports. Il a donné aux lecteurs les informations clés sur les actions GNUS et l’expansion récente et massive du contenu en streaming de la société. Plus précisément, Genius ajoute 240 heures de « contenu à succès éprouvé » à sa chaîne Kartoon ! offrandes.

Au lieu de produire tout ce contenu en interne (ce qui nécessiterait beaucoup de capital et de main-d’œuvre), Genius Brands l’obtient auprès d’entreprises comme Cerveau Sauvage, Nelvanna, ABC Australie et Zodiak Enfants. De plus, la liste des nouvelles acquisitions comprend des noms très familiers, tels que “Super Mario Bros., Donkey Kong, Paddington Bear, Madeline, The Wiggles” et plus encore.

Jon Ollwerther — le président de Kartoon Channel ! et vice-président exécutif du développement commercial chez Genius Brands – semblaient également faire allusion à une future expansion de la plate-forme. « Nous continuons à développer Kartoon Channel ! chaque mois, avec de plus en plus de téléspectateurs profitant de ce que nous pensons être la meilleure combinaison de contenu original, exclusif et acquis dans l’industrie du divertissement pour enfants », a expliqué Ollwerther.

Augmentation des revenus à trois chiffres

Alors, le talent de Genius Brands pour fournir du contenu premium pour enfants se traduit-il par de solides revenus ? Pour répondre à cette question, je vais laisser les données parler.

Au cours du premier trimestre 2021, Genius Brands a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 1,1 million de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 218 % d’une année sur l’autre, bien plus que les 335 000 $ environ réalisés au premier trimestre 2020.

Et qu’en est-il de la situation fiscale de l’entreprise ? Je suis heureux d’annoncer que Genius Brands s’en sort également bien sur ce front. Au 31 mars 2021, Genius Brands déclarait avoir 143,6 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie. De plus, la société a déclaré n’avoir “pas de dette à long terme”.

D’après ce que je peux dire, il semble que la communauté commerciale n’ait pas pleinement réagi à toutes ces bonnes nouvelles pour les actions GNUS. Peut-être qu’ils le feront, tôt ou tard.

L’essentiel sur les actions GNUS

Donc, tout compte fait, il n’est pas exagéré de dire que Genius Brands fournit un “contenu à succès éprouvé”. Non seulement cela donne aux enfants ce qu’ils veulent, mais cela donne aussi aux adultes de quoi s’enthousiasmer.

Avec ses nouvelles acquisitions – et avec des gains de revenus à trois chiffres dans les livres – le stock de GNUS devrait être beaucoup plus élevé.

