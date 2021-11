plus de revenus seront limités | Invezz

Le prix de Crypto.com (CRO / USD) a connu une remontée notable ces derniers mois. La pièce se négocie à 0,7734 $, ce qui est proche de son plus haut historique. Sa capitalisation boursière totale a atteint plus de 19 milliards de dollars et elle est sur le point de devenir l’une des 10 premières crypto-monnaies. Cela s’est produit alors que d’autres crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum reculent.

Croissance des CRO

Crypto.com est passé d’une petite entreprise à l’un des principaux acteurs de l’industrie. La société, basée à Singapour, propose toutes sortes de services dans l’industrie.

Par exemple, il propose un échange où les gens peuvent acheter et vendre des crypto-monnaies. Il propose également une carte visa, un marché de jetons non fongibles (NFT) et d’autres services de crypto-monnaie.

La croissance de l’entreprise a été remarquable étant donné que le site Web était autrefois un blog. Selon des sources médiatiques, les propriétaires actuels de la plateforme ont racheté le blog pour près de 20 millions de dollars il y a quelques années. Aujourd’hui, elle gère plus d’un milliard de dollars par jour et sert plus de 10 millions de clients.

La devise Crypto.com a récemment augmenté en raison des progrès marketing réalisés par les développeurs. Par exemple, il est devenu l’un des principaux sponsors de la Formule 1 et de l’UFC. Il dépense également 100 millions de dollars pour une campagne publicitaire mettant en vedette Ronda Rousey et Matt Damon.

Ce mois-ci, il a annoncé l’une des plus grandes nouvelles de l’industrie. Il dépensera environ 700 millions de dollars pour les droits de dénomination du Staples Center, domicile des Lakers.

En tant que tel, le prix du CRO a augmenté car les analystes pensent que ces dépenses attireront les utilisateurs vers Crypto.com. En outre, ils espèrent que l’accord attirera davantage de développeurs pour commencer à s’appuyer sur la chaîne Crypto.org.

Analyse du prix des pièces Crypto.com

Le graphique sur quatre heures montre que le prix CRO a connu une remontée notable ces dernières semaines. En fait, il a augmenté de plus de 400% par rapport à son plus bas niveau en septembre de cette année.

Par la suite, la pièce s’est déplacée au-dessus de la ligne de tendance haussière indiquée en rouge. Il a également dépassé les moyennes mobiles à 25 et 50 jours. La pièce a également atteint des sommets plus élevés ces dernières semaines.

Par conséquent, le prix de la devise Crypto.com maintiendra probablement une tendance à la hausse dans les prochains jours. Cependant, à long terme, je soupçonne que cela déclenchera un recul majeur à mesure que la dynamique s’estompera.

