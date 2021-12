Plus de rumeurs indiquent que OnePlus Pad arrive, la fenêtre de lancement de l’Inde est inclinée

C. Scott Brown / Autorité Android

Le OnePlus Pad arriverait en Inde au cours du premier semestre 2022. Un leaker en série a affirmé que l’appareil ne serait pas lancé avec la série OnePlus 10.

Realme, HMD Global et Xiaomi ont tous sorti des tablettes en 2021, soit pour la première fois, soit pour la première fois depuis longtemps. OnePlus a également déposé des marques pour un OnePlus Pad plus tôt cette année, et un nouveau rapport a maintenant fait la lumière sur les plans de lancement indiens.

91mobiles et le pronostiqueur fréquent Mukul Sharma ont affirmé que le OnePlus Pad arrivera en Inde d’ici la première moitié de 2022. De plus, Sharma a affirmé que la tablette ne ferait pas ses débuts en Inde aux côtés de la famille OnePlus 10.

Pour ce que ça vaut, la série OnePlus 9 a été lancée fin mars 2021. Nous supposons donc qu’un lancement au deuxième trimestre est prévu pour la tablette si la gamme OnePlus 10 suit le calendrier de lancement de son prédécesseur.

La grande poussée de tablette de BBK

Il n’y a pas encore de mot sur les spécifications, mais nous espérons que c’est un peu plus haut de gamme que la première tablette de Stablemate Realme. Le Realme Pad apporte un SoC Helio G80 économique, 3 Go à 6 Go de RAM et 32 ​​Go à 128 Go de stockage extensible. Les autres caractéristiques notables incluent une batterie de 7 100 mAh, une charge de 18 W et un écran LCD de 10,4 pouces.

OnePlus et Realme ne sont peut-être pas les seules marques BBK à proposer une tablette. Les rumeurs indiquent qu’Oppo et Vivo lancent également des ardoises de milieu de gamme supérieur. Et avec le prochain Android 12L ciblant les pliables et les tablettes, nous espérons que l’espace des tablettes Android continuera de croître.

Achèteriez-vous une tablette en 2022 ? Faites-le nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

